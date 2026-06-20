Bu yıl da YKS'ye geç kaldılar! Ağlayanlar da oldu, 2 dakika ile kaçıranlar da...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) bu yıl da geç kalanlar oldu. Kimi görevlilere içeri girmek için yalvarırken, kimi de gözyaşı döktü. Bazıları da sessizce okulun önünden uzaklaştı. Kayseri'de ise bir öğrenci sınavı sadece 2 dakikayla kaçırdı.
- Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren aileleriyle sınav okullarına geldi.
- Görevliler hazırlıklarını tamamladıktan sonra sınav giriş belgeleri ile öğrenciler içeri alındı.
- Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalanlar oldu.
- Kayseri'de kapıların kapanmasından 2 dakika sonra okula gelen bir öğrenci içeri alınmadı.
- Adana'da ise okul kapısının kapanmasına 1 dakika kala yetişen bir öğrenci heyecandan el frenini çekmeden araçtan indi.
YKS’nin birinci oturumu TYT bugün yapıldı. YKS'ye girecek olacak olan öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte sınava girecekleri okul binalarına geldi. Sınava girecek olanlar, görevli yetkililerin içeride hazırlıkları tamamlamasının ardından giriş belgeleri ile sıra halinde içeri alındı.
YİNE GEÇ KALANLAR OLDU
Her yıl olduğu gibi bu yılda sınava geç kalanlar oldu. Bazı öğrenciler sınava girebilmek için görevlilere yalvarırken, bazıları da gözyaşı döktü.
2 DAKİKAYLA GEÇ KALDI
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda da sınava girecek olan bir öğrenci, kapıların kapanmasından 2 dakika sonra okula geldi. Diğer velilerin de ısrarına rağmen kapı açılmayınca genç gözyaşlarıyla kapıdan geri döndü.
SINAVA 1 DAKİKA KALA YETİŞTİ
Adana'da ise okul kapısının kapanmasına 1 dakika kala sınav merkezine otomobiliyle gelen bir genç, heyecandan aracın el frenini çekmeden inip koşarak sınava yetişti.