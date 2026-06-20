Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) bu yıl da geç kalanlar oldu. Kimi görevlilere içeri girmek için yalvarırken, kimi de gözyaşı döktü. Bazıları da sessizce okulun önünden uzaklaştı. Kayseri'de ise bir öğrenci sınavı sadece 2 dakikayla kaçırdı.

YKS’nin birinci oturumu TYT bugün yapıldı. YKS'ye girecek olacak olan öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte sınava girecekleri okul binalarına geldi. Sınava girecek olanlar, görevli yetkililerin içeride hazırlıkları tamamlamasının ardından giriş belgeleri ile sıra halinde içeri alındı.

Bu yıl da YKS'ye geç kaldılar! Ağlayanlar da oldu, 2 dakika ile kaçıranlar da...

YİNE GEÇ KALANLAR OLDU

Her yıl olduğu gibi bu yılda sınava geç kalanlar oldu. Bazı öğrenciler sınava girebilmek için görevlilere yalvarırken, bazıları da gözyaşı döktü.

Bu yıl da YKS'ye geç kaldılar! Ağlayanlar da oldu, 2 dakika ile kaçıranlar da...

2 DAKİKAYLA GEÇ KALDI

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda da sınava girecek olan bir öğrenci, kapıların kapanmasından 2 dakika sonra okula geldi. Diğer velilerin de ısrarına rağmen kapı açılmayınca genç gözyaşlarıyla kapıdan geri döndü.

Bu yıl da YKS'ye geç kaldılar! Ağlayanlar da oldu, 2 dakika ile kaçıranlar da...

SINAVA 1 DAKİKA KALA YETİŞTİ

Adana'da ise okul kapısının kapanmasına 1 dakika kala sınav merkezine otomobiliyle gelen bir genç, heyecandan aracın el frenini çekmeden inip koşarak sınava yetişti.

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