Sağlıklı kalmak için kullanılan takviyeler, bilinçsiz tüketildiğinde vücuda fayda yerine zarar verebiliyor. Uzmanlar, aşırı takviye kullanımının karaciğer, böbrek ve sinir sistemi üzerinde ciddi riskler oluşturabileceği uyarısında bulunurken, araştırmalar her beş kişiden birinin günde dört veya daha fazla takviye aldığını ortaya koyuyor.

Takviye edici gıdalar günümüzde sağlıklı kalmanın önemli bir parçası olarak görülse de kontrolsüz tüketim ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Tüketici grubu Which? tarafından yapılan güncel bir anket, katılımcıların yüzde 76’sının düzenli olarak en az bir takviye edici gıda kullandığını ortaya koydu.

BEŞ KİŞİDEN BİRİ GÜNDE DÖRTTEN FAZLA TÜKETİYOR

Vitaminlerden omega-3’e, minerallerden probiyotiklere uzanan bu geniş yelpazede, her beş kişiden biri günde dört veya daha fazla takviye ürün tüketiyor. Beslenme uzmanları ve doktorlar, "ne kadar çok takviye, o kadar çok sağlık" algısının toplumda tehlikeli bir şekilde yaygınlaştığına dikkat çekiyor.

Uzmanlardan korkutan takviye uyarısı! Beş kişiden biri her gün tüketiyor, bu organları gizlice bitiriyor

DAHA ENERJİK HİSSETTİĞİNİ SANDI AMA...

Çok sayıda takviyeyi aynı anda kullanmanın oluşturduğu tehlikenin en büyük örneklerinden biri, ABD’nin Seattle kentinde yaşayan Ginger Smith’in hikayesi oldu. Üç yıl boyunca yüksek dozda C ve D vitamini, zerdeçal, şişkinlik karşıtı ürünler ve elektrolit takviyeleri alan Smith, kendisini enerjik hissederken aslında böbreklerine aşırı yük bindirdiğini fark etmedi.

Uzmanlardan korkutan takviye uyarısı! Beş kişiden biri her gün tüketiyor, bu organları gizlice bitiriyor

Şiddetli bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Smith'in böbreğinde 2-3 santimetre büyüklüğünde bir taş tespit edildi. Doktorlar, bu büyük taşın kullanılan takviyelerden kaynaklandığını belirtti. Ameliyat sonrası sağlığına aylar sonra kavuşabilen Smith, "Sağlığımı iyileştirmeye çalışırken bu duruma düşeceğimi hiç düşünmezdim" diyerek yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

KARACİĞER VE BÖBREKLERDE BÜYÜK HASAR BIRAKIYOR

Uzmanlar, tehlikenin sadece böbreklerle sınırlı olmadığını, bitkisel takviyelerin de karaciğer hasarında büyük payı olduğunu vurguluyor. Özellikle yüksek dozda alınan A vitamini, glutamin, ashwagandha ve yeşil çay özü gibi popüler ürünlerin karaciğer için ciddi risk oluşturduğu ifade ediliyor.

Uzmanlardan korkutan takviye uyarısı! Beş kişiden biri her gün tüketiyor, bu organları gizlice bitiriyor

KALICI SİNİR HASARINA YOL AÇABİLİYOR

Ayrıca, takviyeleri farkında olmadan karıştırmak da vücudu zehirleyebiliyor, örneğin multivitamin ile birlikte ek olarak alınan B6 vitamini, uzun süre yüksek dozda tüketildiğinde kalıcı sinir hasarına yol açabiliyor.

Tıp dünyası, takviye edici gıdaların tamamen zararlı olmadığını ancak mutlaka bir uzman kontrolünde kullanılması gerektiğini hatırlatıyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir hayatın sırrı, takviyelere yüklenmek yerine dengeli beslenmeye öncelik vermek, kan tahlili yaptırarak eksiklik durumunda doktora danışmak ve önerilen dozajları aşmamaktan geçiyor.

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