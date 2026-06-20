Dünyanın en büyük tuz çölü olan Salar de Uyuni'de yer alan ve büyük ölçüde tuz bloklarıyla inşa edilen otel, sıra dışı mimarisiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Duvarlarından dekorasyonuna, hatta mobilyalarına kadar birçok bölümünde tuz kullanılan yapı, iklim koşulları nedeniyle her yağmur sezonunun ardından bakım ve yenileme çalışmalarından geçiriliyor.

Yüzyıllardır gıda ve sanayide kullanılan tuz, dünyanın en kurak bölgelerinde inşaat sektöründe ezber bozuyor. Nem ve korozyon riski nedeniyle inşaat sektörünün 'düşmanı' olarak görülen bu mineral, mimar ve mühendislerin eliyle otellerden sanat projelerine uzanan sıra dışı bir yapı elemanına dönüşüyor.

Kaynak: Click Oil and Gas

DUVARDAN ZEMİNE HER ŞEY TUZDAN!

Bolivya’daki dünyanın en büyük tuz çölü olan Salar de Uyuni’de yer alan Palacio de Sal Oteli, doğrudan bu çölden çıkarılan bir milyondan fazla sıkıştırılmış tuz bloğuyla inşa edildi. Duvarlardan zeminlere, masalardan sandalyelere kadar her şeyin tuzdan üretildiği bu yapı, geleneksel inşaatlara meydan okurken ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

BÜYÜK SORUNLARI BERABERİNDE GETİRİYOR

Ancak tuzun yapı malzemesi olarak kullanımı büyük sorunları da beraberinde getiriyor. Nemli ortamlarda erozyona uğrayabilen tuz, yapısal dayanıklılığını kaybedebiliyor. Bu nedenle tuz yapılar genellikle yağışın çok az olduğu kurak bölgelerde inşa ediliyor.

Kaynak: Click Oil and Gas

HER YAĞMUR SEZONUNUN ARDINDAN YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Her yağmur sezonunun ardından yapının yaklaşık yüzde 10’luk bölümünün yeni tuz bloklarıyla yeniden inşa edildiğini belirten Palacio de Sal da Otel yönetimi, bu durumun yapının hayat döngüsünün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Click Oil and Gas

Uzmanlara göre tuzun kısa vadede beton veya çeliğin yerini alması mümkün görünmüyor. Ancak yerel kaynakların yerinde değerlendirilmesi, lojistik maliyetlerinin sıfırlanması ve sürdürülebilir bölgesel çözümler üretilmesi açısından dev fırsatlar sunuyor. Tuzdan inşa edilen oteller ve deneysel projeler, geleceğin mimarisinde homojen malzemeler yerine çevresel koşullara uyum sağlayan yerel malzemelerin çok daha fazla önem kazanacağının güçlü birer işareti.

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