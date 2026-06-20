Ne beton ne de çelik! Bu otelin yapı malzemesini duyan hayrete düşüyor: Her yağmur sonrası yenileniyor
Dünyanın en büyük tuz çölü olan Salar de Uyuni'de yer alan ve büyük ölçüde tuz bloklarıyla inşa edilen otel, sıra dışı mimarisiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Duvarlarından dekorasyonuna, hatta mobilyalarına kadar birçok bölümünde tuz kullanılan yapı, iklim koşulları nedeniyle her yağmur sezonunun ardından bakım ve yenileme çalışmalarından geçiriliyor.
- Tuz, nem ve korozyon riski nedeniyle inşaat sektöründe 'düşman' olarak görülmesine rağmen, mimar ve mühendisler tarafından yapı elemanı olarak kullanılmaktadır.
- Bolivya'daki Salar de Uyuni'de bulunan Palacio de Sal Oteli, bir milyondan fazla sıkıştırılmış tuz bloğuyla inşa edilmiş ve her şeyi tuzdan yapılmıştır.
- Tuzun yapı malzemesi olarak kullanımı, nemli ortamlarda erozyona uğrama ve yapısal dayanıklılığını kaybetme gibi sorunları beraberinde getirmektedir.
- Bu nedenle tuz yapılar genellikle yağışın az olduğu kurak bölgelerde inşa edilmektedir.
- Palacio de Sal Oteli yönetimi, her yağmur sezonunun ardından yapının yaklaşık %10'luk bölümünün yeni tuz bloklarıyla yeniden inşa edildiğini belirtmektedir.
- Tuzun kısa vadede beton veya çeliğin yerini alması beklenmese de, yerel kaynakların değerlendirilmesi ve lojistik maliyetlerinin azaltılması açısından fırsatlar sunmaktadır.
Yüzyıllardır gıda ve sanayide kullanılan tuz, dünyanın en kurak bölgelerinde inşaat sektöründe ezber bozuyor. Nem ve korozyon riski nedeniyle inşaat sektörünün 'düşmanı' olarak görülen bu mineral, mimar ve mühendislerin eliyle otellerden sanat projelerine uzanan sıra dışı bir yapı elemanına dönüşüyor.
DUVARDAN ZEMİNE HER ŞEY TUZDAN!
Bolivya’daki dünyanın en büyük tuz çölü olan Salar de Uyuni’de yer alan Palacio de Sal Oteli, doğrudan bu çölden çıkarılan bir milyondan fazla sıkıştırılmış tuz bloğuyla inşa edildi. Duvarlardan zeminlere, masalardan sandalyelere kadar her şeyin tuzdan üretildiği bu yapı, geleneksel inşaatlara meydan okurken ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
BÜYÜK SORUNLARI BERABERİNDE GETİRİYOR
Ancak tuzun yapı malzemesi olarak kullanımı büyük sorunları da beraberinde getiriyor. Nemli ortamlarda erozyona uğrayabilen tuz, yapısal dayanıklılığını kaybedebiliyor. Bu nedenle tuz yapılar genellikle yağışın çok az olduğu kurak bölgelerde inşa ediliyor.
HER YAĞMUR SEZONUNUN ARDINDAN YENİDEN İNŞA EDİLİYOR
Her yağmur sezonunun ardından yapının yaklaşık yüzde 10’luk bölümünün yeni tuz bloklarıyla yeniden inşa edildiğini belirten Palacio de Sal da Otel yönetimi, bu durumun yapının hayat döngüsünün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtiyor.
Uzmanlara göre tuzun kısa vadede beton veya çeliğin yerini alması mümkün görünmüyor. Ancak yerel kaynakların yerinde değerlendirilmesi, lojistik maliyetlerinin sıfırlanması ve sürdürülebilir bölgesel çözümler üretilmesi açısından dev fırsatlar sunuyor. Tuzdan inşa edilen oteller ve deneysel projeler, geleceğin mimarisinde homojen malzemeler yerine çevresel koşullara uyum sağlayan yerel malzemelerin çok daha fazla önem kazanacağının güçlü birer işareti.