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Mersin'in Akdeniz ilçesi Uray Caddesi'nde yaya olarak ilerleyen bir kişinin arkasından sinsice yaklaşan kasklı iki şüpheli, mağdurun yüzüne sprey ve göz yaşartıcı madde sıkarak içerisinde 250 bin dolar olduğu öne sürülen çantayı gasbetti. Film sahnelerini aratmayan ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu cüretkar soygunda, şahısların ellerindeki silahla hızla uzaklaştığı anlara tanık olan esnaf büyük bir şaşkınlık geçirirken; polis ekipleri olay yerinden koşarak kaçan zanlıların kimliklerini tespit edip adalete teslim etmek amacıyla çok yönlü bir inceleme başlattı.

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