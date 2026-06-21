2028’e kadar mukavelesi bulunan İtalyanın, tercihleri ve taktik anlayışıyla gelen erken acı son onun da sonunu getirebilir. Ki Hacıosmanoğlu yönetimi de yolcu.

Vincenzo Montella kalplerimizi kazanmıştı ancak Dünya Kupası’nda durumu terse çevirmeyi başardı. Sebebi de taktik anlayışında üretken olmayışı, formsuz oyunculardaki ısrarı, oyunu geç okuma ve geç müdahale. İlk maçtaki Kerem Aktürkoğlu tercihinin yanlışlığını çok geç de olsa fark eden İtalyan çalıştırıcının Paraguay karşısında da aynı yanlışını sürdürmesi eleştirilerin başında geldi. Ve böylesine hasret çektiğimiz Dünya Kupası’nda iki maçta gol atamadan, doğru düzgün organize atak yapamadan elenmek Montella’nın bir anlamda ipini çekti. Ki Montella’dan önce İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminin de ayrılığı söz konusu.

Türkiye - Paraguay

‘KADER KISMET İŞİ’

Bazılarından daha Türk olduğunu belirten Vincenzo Montella’nın elenmemizin ardından yaptığı savunma da Türk gibiydi. İki maçta 65 şut çektiğimizi belirten İtalyan çalıştırıcı “Profesyonel futbol hayatımda 50 maçta bir denk gelecek maçlar iki kere üst üste denk geldi. Kader bizden yana değildi” ifadelerini kullandı. Montella devamında “Yapmamız gereken tek şey büyük turnuvalarda oynama alışkanlığını kazanmak. Bu alışkanlığı kazanmamış olmak futbolcularımızın performansına da etki etti. Biz Dünya Kupası’na çok büyük beklentilerle geldik çok büyük isteklerimiz vardı ve bunu da sahada gösterdik” ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella

TAZMİNATI CİDDİ SORUN

Sabırları taşıran ve Dünya Kupası’nda sınıfta kalan Vincenzo Montella’nın tazminatı ciddi sorun oluşturuyor. İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde yıllık garanti ücreti 1.8 milyon avrodan 2.2 milyon avroya çıkarılan İtalyan hoca şimdi gönderilse 5 milyon avronun üzerinde bir tazminat kazanabilir.

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