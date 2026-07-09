Türkiye, kasım ayında dünyanın en büyük helal organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. İstanbul'da düzenlenecek Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo'da 50 bine yakın ziyaretçinin ağırlanması, binin üzerinde uluslararası satın alma profesyonelinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Her yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğiyle, İslam Ticaret Geliştirme Merkezi (ICDT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde 25-28 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak.

Küresel ticaret hacminin şu anda 7 trilyon dolar civarında olduğu ve yakın gelecekte 10 trilyon doları bulması beklenen helal sektöründeki tüketici sayısı da 2 milyara ulaştı. Her geçen yıl ilginin arttığı helal zirvesi, 2025 yılında 110’dan fazla ülkeden 30 binin üzerinde ziyaretçi ile rekor kırdı. Ayrıca 500 uluslararası alıcı ve 2 bin 500’den fazla delegasyonun katılımıyla güçlü iş bağlantıları kuruldu, özel tematik alanlar ve moda etkinlikleriyle sektörün yenilikçi yönü sergilendi.

HELAL SEKTÖRÜNDE MERKEZ ÜLKE

Türkiye'nin merkez ülke konumunda olduğu helal sektörün kapsamında özellikle gıda, ilaç, kozmetik, turizm ve finans alanlarında tüketicilerin Türkiye’ye çekilmesi hedefleniyor.

50 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ AĞIRLANACAK

Bu yıl, Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı ile de çok daha geniş bir katılımcı kitlesini ziyaretçileri ile buluşturacak organizasyon kapsamında 50 bine yakın ziyaretçi ağırlanacak. Küresel arenadaki en büyük ‘helal organizasyonu’ olarak kabul edilen İstanbul’daki zirve, dünyanın dört bir yanından binden fazla alma profesyoneline ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

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