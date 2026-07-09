Başarılı teknik adam “Bir penaltımız vardı ve hakem üçüncü golümüzü iptal etti. Messi’nin burada yola devam etmesi için elenmemizi istediler. Artık Dünya Kupası’nı izlemeyeceğim” dedi.

Dünya Kupası’nda Fas ile birlikte son 16 turuna kalarak Afrika’nın gururu olan Mısır, 2-0 önde olduğu maçta 80’den sonra yediği gollerle Arjantin’e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Ancak maça damga vuran ise Fransız hakem François Letexier oldu.

"Messi için bizi yaktılar!" Mısır'ın hocası Hossam Hassan Arjantin maçı sonrasında isyan etti

ARAYIP ‘FAUL’ BULDULAR

Mısır’ın attığı üçüncü golde VAR, atak başlangıcında ‘faul’ buldu, gol iptal edildi. Mısır’ın penaltı beklediği bir pozisyon ise incelenmeye bile gerek duyulmadı Mısır’ın hocası Hossam Hassan yaşananları bir tiyatrodan ibaret olduğunu söylerken “Son dünya şampiyonu Arjantin ve Messi yola devam etsin diye bizi elediler” isyanında bulundu.

BU TURNUVADA ŞİKE VAR

Hossam Hassan, “Maçta daha iyi olan taraf bizdik ama futbol adil değil. Bir penaltımız vardı ve hakem üçüncü golümüzü iptal etti, nedenini bilmiyorum. Belki de bütün bu yaşananlar tamamen bir pazarlama stratejisinin sonucudur. Eğer Arjantin’in kazanmasını bu kadar çok istiyorlarsa, neden herkesi turnuvaya katılmaya çağırıyorlar? Bu turnuvada adalet olmadığı için bir daha asla Dünya Kupası izlemeyeceğim” dedi. Mısır’ın golcüsü Mustafa Ziko da “Hakem çok taraflıydı. Bu kupa gerçekten Arjantin’e yönlendirildi. Bu turnuvada şike olduğu kesin” ifadelerini kullandı.

"Messi için bizi yaktılar!" Mısır'ın hocası Hossam Hassan Arjantin maçı sonrasında isyan etti

MISIR HAREKETE GEÇTİ: HAKEMİ FIFA’YA ŞİKÂYET ETTİLER

Mısır Futbol Federasyonu, Fransız hakem François Letexier’i FAFA’ya şikâyet etti. Yapılan başvuruda Ziko’nun golünün iptal edilmesi ve Arjantin’in attığı üçüncü golde Salah’a yapılan faulün VAR tarafından incelenmediği belirtildi. Ayrıca Fransız hakemin turnuvanın geri kalanında görev almaması istendi.

HAKEM BU HAREKETİ BİLMİYOR: ‘IRKÇILIK VAR’ DEDİ SARI KART GÖRDÜ

Mısır’ın hocası Hossam Hassan’ın maç sırasında tribünlerden gelen taciz sonrası kollarını X şeklinde birleştirerek yaptığı uyarı aslında “ırkçılığa maruz kaldım” hareketiydi. Hakem Letexier, duruma müdahale edeceği yerde Hassan’a sarı kart çıkardı.

İSRAİL BAYRAĞI SALLADILAR

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, Avustralya’yı yendikleri maçtan sonra sevincini Filistin bayrağıyla yaşamıştı. Arjantinli taraftarlar da maçtan sonra Hassan’a İsrail bayrağı salladı. Hassan taraftarlara tükürerek içeri girdi.

"Messi için bizi yaktılar!" Mısır'ın hocası Hossam Hassan Arjantin maçı sonrasında isyan etti

CAPELLO DA TOPA GİRDİ: FAUL BULMAK İÇİN UĞRAŞTILAR

Dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Fabio Capello “Daha iyi takım kazandığında yenilgiyi kabul etmekte hiçbir sorunum yok. Kabul edemediğim şey tutarsızlık. Mısır’ın attığı golde VAR her türlü açıyı inceledi ve iptal etmek için bir neden bulana kadar durmadı. Daha sonra, Mısır’ın penaltı beklediği pozisyona doğru dürüst bakmadılar bile” dedi.

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