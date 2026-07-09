Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi (TAÜ) Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı.

Başkan Özvar, üniversitenin büyüme hedefleri doğrultusunda öğrenci kapasitesinin artırılacağını belirtti.

Özvar “Bu yıl yaklaşık 180 yeni öğrenci kabul etmeyi planlıyoruz. Yeni dönemden itibaren Azerbaycan tarafının iradesiyle yeni bir kampüs çalışması da başlayacak. Üniversitemiz daha geniş ve modern bir kampüste faaliyetlerini sürdürecek. Ana gündem maddelerimizden biri de yeni programların açılması ve bu programlarla birlikte Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin daha güçlü bir altyapıyla eğitim vermesidir” dedi.

Üniversitenin yalnızca Azerbaycan’a değil, bölge ülkelerine de hitap edecek şekilde planlandığını vurgulayan Özvar, Azerbaycanlı öğrencilerin Türkiye’nin seçkin üniversitelerinin programlarına yoğun ilgi göstermesinin çalışma motivasyonlarını artırdığını ifade etti.



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