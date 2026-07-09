İngiltere'nin çelik ithalatında kota dışına yüzde 50 gümrük vergisi uygulamaya başlamasının ardından Türkiye harekete geçti. Ticaret Bakanlığı, eylül ayında İngiliz yetkililerle masaya oturarak kotaların artırılması ve ihracatı zorlaştıran uygulamaların gözden geçirilmesini talep edecek.

Küresel ticarette korumacılık adımları hız kazanırken, Türkiye en önemli ticaret ortaklarından biri olan İngiltere ile çelik ihracatında kritik bir viraja giriyor. Ticaret Bakanlığı, İngiltere’nin 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe koyduğu ve kota dışındaki çelik ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi getiren yeni ticaret rejimi sebebiyle eylül ayında İngiliz yetkililerle müzakere masasına oturacak.

Görüşmelerde, Türk çelik ürünlerine ayrılan ülke kotalarının artırılması, ihracatı zorlaştıran uygulamaların yeniden değerlendirilmesi ve Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması’nın sağladığı tercihli ticaret imkânlarının korunması gündeme gelecek.

Bakanlık, bazı ürünlerde kota artışı sağlanmasına rağmen yeni sistemin Türk ihracatçısı üzerinde ilave yük oluşturduğu değerlendirmesini yapıyor. Ticaret Bakanlığı kota uygulaması ile kota dışında getirilen yüzde 50 gümrük vergisinin Türk çelik ürünlerinin İngiltere pazarına erişimini zorlaştırabileceğini değerlendiriyor. Eylül ayındaki görüşmelerde Türkiye’nin, çelik ürünlerine ayrılan ülke kotalarının artırılması, ürün bazındaki kısıtlamaların yeniden gözden geçirilmesi ve mevcut ticaret akışını olumsuz etkileyebilecek uygulamaların esnetilmesi talep edilecek.

İngiltere ise yeni sistemi, küresel çelik arzındaki artış ve düşük fiyatlı ithalatın yerli üreticiler üzerindeki baskısını gerekçe gösteriyor. İngiliz hükümetine göre uygulama, yerli çelik sanayisinin rekabet gücünü korumayı hedefliyor.

ARTIŞA RAĞMEN ENDİŞE SÜRÜYOR

İlk taslakta açıkladığı kota seviyelerini daha sonra revize eden İngiltere Türkiye’nin 7 ürün grubundaki yıllık ülke kotası 200 bin 309 tondan 223 bin 550 tona yükseltti. En büyük artış alaşımsız çelik çubuklarında yaşanırken, bu ürün grubunda kota 1788 tondan 18 bin 654 tona çıkarıldı. Kota tahsis edilmeyen diğer ürünlerde ise Türk ihracatçıları artakalan küresel kotadan yararlanabilecek. Ancak yetkililere göre kota artışı yeni sistemin ihracat üzerindeki etkisini tamamen ortadan kaldırmadı.

SEKTÖR MÜZAKEREYİ BEKLİYOR

Yeni sistemde kota dolmadığı sürece ihracat mevcut şartlarda devam edecek. Ancak kotanın dolması hâlinde uygulanacak yüzde 50 ek vergi, İngiltere pazarına düzenli satış yapan ihracatçılar açısından maliyetleri artırabilecek. Bu nedenle sektör temsilcileri, Eylül ayında yapılacak müzakerelerden çıkacak sonucu yakından takip ediyor. Müzakerelerin sonucunun, Türk çelik ihracatçısının İngiltere pazarındaki rekabet gücünü ve ihracat hacmini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

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