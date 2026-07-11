Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 şehirdeki dağ köylerini kalkındırmak için 120 milyon avroluk projeyi hayata geçiriyor. Kurulan süt toplama merkezleri, hayvan pazarları ve güçlendirilen kooperatifler sayesinde çiftçinin mahsulü artık tarlada kalmayacak, doğrudan pazara ve tüketiciye ulaşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmada yeni bir hamleyi hayata geçiriyor. Dağlık ve dezavantajlı bölgelerde üretimi artırmak maksadıyla yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi ile çiftçinin mahsulü direkt pazara ulaşacak.

Proje kapsamında illerde süt toplama merkezleri, hayvan pazarları ve ortak üretim altyapıları yaygınlaştırılırken, kooperatiflerin kapasitesi artırılarak küçük aile işletmelerinin ürünlerini daha kolay pazara ulaştırması ve gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Çiftçinin ürünü direkt pazara ulaşacak! Dağ köyleri üretim üssüne dönüşüyor

120 MİLYON AVROLUK BÜTÇE

Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Çankırı’da uygulanan projeye Afyonkarahisar, Kayseri, Karabük ve Kütahya da dâhil edildi. Üçüncü faz kapsamında 28 ilçe ile 681 köy daha destek kapsamına alınırken, bu faz için 46 milyon avroluk kaynak ayrıldı. Böylece projenin toplam bütçesi 120 milyon avroya yükseldi. Projede bugüne kadar 47 bin 993 haneye ve 125 bin 46 kişiye ulaşıldı. Bunların 60 bin 121’ini kadınlar, 37 bin 899’unu ise gençler oluşturdu.

SULAMADAN GÜNEŞ ENERJİSİNE DESTEK

Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 3 bin hektar alanda sulama ve su yönetimi altyapısı oluşturuldu. Sera yatırımları, arıcılık, hayvancılık, makine-ekipman, güneş enerjili tarımsal sistemler ve ortak kullanım tesisleri desteklenirken, bugüne kadar 55 üretici örgütü güçlendirildi, 5 bin 600’den fazla üreticiye eğitim verildi.

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KADIN VE GENÇ ÇİFTÇİYE ÖNCELİK

Proje ağırlıklı olarak rakımı 600 metre ve üzerindeki veya benzer dezavantajlara sahip kırsal yerleşimlerde uygulanıyor. Küçük aile işletmeleri, kadın ve genç çiftçiler, kooperatifler ile üretici birlikleri öncelikli yararlanıcılar arasında yer alıyor. Yatırımın niteliğine göre yüzde 70 ile yüzde 100 arasında hibe desteği sağlanıyor. Yeni faz ile birlikte dağ köylerinde üretimin artırılması, çiftçi gelirinin yükseltilmesi ve genç nüfusun kırsalda üretimde kalmasının teşvik edilmesi hedefleniyor.

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