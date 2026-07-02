Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Championship temsilcisi Sheffield United'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'un satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Göztepe, yeni sezon kadro planlaması dahilinde transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir ekibi, Sheffield United’dan Alex Matos'u kadrosuna kattı.

Alex Matos, resmi sözleşmeye imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Chelsea akademisinden yetişen İngiliz hücum oyuncusu Alex Matos'un 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Sheffield United FC ile anlaşmaya varmıştır. 3 Ekim 2004 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Alex, kariyerinde son olarak Ingiltere Championship ekiplerinden Sheffield United forması giydi. Alex Matos'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sheffield United formasıyla geçtiğimiz sezon Championship'te 8 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

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