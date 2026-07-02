Chelsea akademisinde yetişti, Süper Lig'e geldi: Transfer resmen açıklandı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Championship temsilcisi Sheffield United'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'un satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
- Alex Matos, İngiliz hücum oyuncusudur ve Chelsea akademisinden yetişmiştir.
- 3 Ekim 2004 doğumlu olan Matos, kariyerinde son olarak Sheffield United forması giymiştir.
- Oyuncunun sözleşmesinde 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli bir satın alma opsiyonu bulunmaktadır.
- Matos, geçtiğimiz sezon Championship'te Sheffield United formasıyla 8 maça çıkmış, gol veya asist katkısı sağlayamamıştır.
Göztepe, yeni sezon kadro planlaması dahilinde transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir ekibi, Sheffield United’dan Alex Matos'u kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Chelsea akademisinden yetişen İngiliz hücum oyuncusu Alex Matos'un 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Sheffield United FC ile anlaşmaya varmıştır. 3 Ekim 2004 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Alex, kariyerinde son olarak Ingiltere Championship ekiplerinden Sheffield United forması giydi. Alex Matos'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Sheffield United formasıyla geçtiğimiz sezon Championship'te 8 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı sağlayamadı.