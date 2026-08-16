Ronaldo ile Georgina’nın evlilik sözleşmesinde şaşırtan detaylar! Boşanırlarsa servet gidecek

Cristiano Ronaldo ile uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez, 11 Ağustos’ta düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahına yalnızca beş çocukları ve dört nikah şahidinin katıldığı öğrenilirken, evlilik kararının ardından yaptıkları sözleşmenin ayrıntıları da gündeme geldi.

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez’in 11 Ağustos’ta gerçekleşen sürpriz nikahının ardından, çiftin evlilik sözleşmesine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

BOŞANIRLARSA HER AY 100 BİN EURO ÖDEYECEK

İddialara göre Ronaldo ve Rodriguez, evlilik öncesinde mal paylaşımı ve boşanma durumunda tarafların haklarını belirleyen kapsamlı bir anlaşmaya imza attı. Söz konusu sözleşmede, çiftin ileride boşanması halinde Cristiano Ronaldo’nun Georgina Rodriguez’e hayatı boyunca aylık 100 bin euro (aylık yaklaşık 5,5 milyon TL) ödeme yapacağı yönünde bir madde bulunduğu öne sürüldü.

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LÜKS MALİKANE GEORGİNA’YA

Anlaşmanın yalnızca maddi ödeme ile sınırlı olmadığı, çiftin Madrid’deki aile hayatlarının sürdüğü lüks malikaneyle ilgili de dikkat çeken bir düzenleme içerdiği iddia edildi. Buna göre Madrid’in seçkin bölgelerinden La Finca’da bulunan aile malikanesinin, evliliğin sona ermesi halinde otomatik olarak Georgina Rodriguez’in mülkiyetine geçmesi sözleşmede yer alan maddeler arasında bulunuyor.

Çiftin uzun yıllar boyunca aile yaşamını sürdürdüğü ve çocuklarıyla birlikte önemli anlarına ev sahipliği yapan söz konusu konutun yüksek değerli bir gayrimenkul olduğu belirtiliyor. Sözleşmedeki bu düzenlemenin, olası bir ayrılık durumunda Georgina Rodriguez’in ve çocukların yaşam standartlarının korunmasını amaçladığı öne sürülüyor.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİ DE SÖZLEŞMEDE

Öte yandan evlilik anlaşmasında çiftin çocuklarının geleceğine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu iddia edildi. Anlaşmanın, olası bir boşanma sürecinde çocukların uzun ve yıpratıcı hukuki mücadelelerin içerisinde kalmasının önüne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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