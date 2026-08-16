Van'da göle giren 2 kardeş can verdi, baba ise tedavi altında

Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü'ne giren 18 ve 24 yaşlarındaki iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. Onları kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren babanın tedavisi hastanede sürerken, yetkililer cankurtaran hizmeti bulunmayan tehlikeli bölgelerde göle girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Van'ın Tuşba ilçesi Amik Kalesi yakınlarında göle giren 18 yaşındaki S.A. ile 24 yaşındaki M.A. bir anda suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark ederek çocuklarını kurtarmaya çalışan baba S.A. da boğulma tehlikesi geçirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan baba ve 2 oğlu, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 2 kardeş hayatını kaybetti. Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ekipler, boğulma vakalarının yaşanmaması için vatandaşları göle girilmesi önerilmeyen ve cankurtaran hizmeti verilmeyen bölgelerde yüzmemeleri konusunda uyardı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Tuşba Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSITuşba

Haberle İlgili Daha Fazlası