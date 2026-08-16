Ruben Amorim'den Rafael Leao açıklaması

Ruben Amorim, sakatlığı bulunan Rafael Leao'nun ilk 11'deki yerini yeniden kazanmak için mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Portekizli yıldızın sakatlığının ciddi olmadığı belirtilirken, Torino maçına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Rafael Leao'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, yıldız futbolcunun ilk 11'deki yerini yeniden kazanmak için mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Rafael Leao

AMORIM'DEN LEAO İÇİN NET MESAJ

Ruben Amorim, Rafael Leao'nun takım için önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, ilk 11'de forma giymenin garanti olmadığını vurguladı.

Amorim, "Rafael Leao bizim oyuncumuz ve onun aramızda olmasından memnunuz. Değerli bir oyuncu. Ancak ilk 11 için mücadele etmesi gerekecek. Cisse'nin performansı Leao'nun işini zorlaştıracak. Saelemaekers pozisyon değiştirdi ve Pulisic geri dönüyor. O pozisyon için ciddi bir rekabet olacak." ifadelerini kullandı.

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Portekizli teknik direktör, Leao'nun yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığını da açıkladı. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun Serie A'nın ilk haftasında Torino karşısında forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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