Bayern Münih'in hazırlık maçında Musiala şoku: Sıcak havada bayıldı

Bayern Münih'in Leipzig'i 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçında Jamal Musiala sıcak havanın etkisiyle kısa süreliğine bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yıldız futbolcu oyuna devam edemedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bayern Münih ile Leipzig, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bayern Münih, rakibini 3-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya ise Jamal Musiala'nın yaşadığı rahatsızlık damga vurdu.

Jamal Musiala'nın bayılma anı

MUSIALA SICAK HAVADA BAYILDI

Mücadelenin 83. dakikasında Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jamal Musiala, sıcak havanın da etkisiyle kısa süreliğine bayılarak yerde kaldı. Genç futbolcunun bir anda yere yığılmasının ardından sağlık ekipleri hızlı şekilde sahaya girerek müdahalede bulundu.

Saha içerisinde tedavisi gerçekleştirilen Musiala, yapılan müdahalenin ardından oyuna dönemedi. Yıldız futbolcunun karşılaşmanın kalan bölümünde forma giymemesi, Bayern Münih cephesinde endişeye neden oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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