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Hem sel hem fırtına vurdu! Türkiye’nin en sıcak kentinde çifte alarm: Çatılar uçtu, elektrik telleri koptu

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Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı Adana’da sağanak sonrası sel ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi. Çatılar uçtu, elektrik kabloları koptu, alt geçitleri su bastı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, termometrelerin 40 dereceleri gördüğü Adana için 5 gün sürecek sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Kent genelinde gün içerisinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, merkez Sarıçam ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Hem sel hem fırtına vurdu! Türkiye’nin en sıcak kentinde çifte alarm: Çatılar uçtu, elektrik telleri koptu
Başlık ResmiHem sel hem fırtına vurdu! Türkiye’nin en sıcak kentinde çifte alarm: Çatılar uçtu, elektrik telleri koptu

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücülerin ilerlemekte zorlandığı yollarda trafik aksadı, su basan Fuzuli Caddesi'ndeki alt geçit de tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Hem sel hem fırtına vurdu! Türkiye’nin en sıcak kentinde çifte alarm: Çatılar uçtu, elektrik telleri koptu
Başlık ResmiHem sel hem fırtına vurdu! Türkiye’nin en sıcak kentinde çifte alarm: Çatılar uçtu, elektrik telleri koptu

ÇATILAR UÇTU, TELLER KOPTU

Bir binanın çatısı kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Uçan çatı, elektrik direğine takılarak asılı kaldı. Çatının uçtuğu sırada elektrik kabloları da koptu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Hem sel hem fırtına vurdu! Türkiye’nin en sıcak kentinde çifte alarm: Çatılar uçtu, elektrik telleri koptu
Başlık ResmiHem sel hem fırtına vurdu! Türkiye’nin en sıcak kentinde çifte alarm: Çatılar uçtu, elektrik telleri koptu

“BİZİM BİNADAN UÇTUĞUNU SANDIM”

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakini Osman Ünal, yaşananları şöyle anlattı:

Evimin karşısındaki binanın çatısı elektrik direğine uçtu. Önce ekipleri aradık. Biz o an kendi evimizin çatısına baktık. Bizim binadan uçtuğunu sandım. Sağa sola bakınca karşı binanın çatısının uçtuğunu gördük. Sonrasında itfaiyeyi aradık.

Hem sel hem fırtına vurdu! Türkiye’nin en sıcak kentinde çifte alarm: Çatılar uçtu, elektrik telleri koptu
Başlık ResmiHem sel hem fırtına vurdu! Türkiye’nin en sıcak kentinde çifte alarm: Çatılar uçtu, elektrik telleri koptu

“ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR DURUM”

Hasan Yıldız ise evde otururken yağmur başladığını ve sonrasında gürültü koptuğunu ifade ederek, "Direkt dışarı çıktım ve baktım çatı uçmuş. Babamlara söyledim onlar da itfaiyeyi aradı. Adana'da ağustos ayında alışık olmadığımız bir durum. İlk defa böyle bir şey yaşadım" dedi.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Adana
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