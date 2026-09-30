Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir şahıs gece saatlerinde motosiklet ile geldiği bir işyerine belinden çıkardığı silahla ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Diyarbakır'da yüzü maskeli kişi tarafından bir iş yerine yapılan silahlı saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geride bıraktığımız hafta Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde motosikletin arkasından inen yüzü maskeli bir şahıs, belinden çıkardığı silahla iş yerine ateş etti. Olayda ölen veya yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmaların sonrasında şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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