Göztepeli Anthony Dennis'e Ada'dan talip çıktı: 15 milyon euroluk dev gelir
Göztepe’de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Anthony Dennis için İngiltere’den sürpriz bir talip çıktı. Premier Lig’in yeni ekiplerinden Coventry City’nin transfer görüşmelerine başladığı Nijeryalı orta saha için sarı-kırmızılıların 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.
- Coventry City, Göztepe forması giyen Anthony Dennis'e talip oldu.
- Göztepe, Dennis için 15 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.
- Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.
- Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
- Anthony Dennis, geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 31 maça çıktı ve 3 gol attı.
Göztepe’de sergilediği performansla dikkat çeken Anthony Dennis’e, İngiltere Premier Lig'in yeni takımlarından Coventry City talip oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bir oyuncusunu daha satmaya hazırlanıyor. Daha önce Romulo'yu 25 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga temsilcisi Leipzig’e gönderen sarı-kırmızılılar, şimdi de Anthony Dennis’in transferinden önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
15 MİLYON BONSERVİS BEKLENTİSİ
Nijeryalı orta saha oyuncusuna Premier Lig’in yeni ekiplerinden Coventry City’nin talip olduğu öğrenilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Göztepe’nin 22 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli beklentisi var. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 31 maça çıkan Dennis, 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.