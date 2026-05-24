CHP Genel Merkezi'nde kurultay gerilimi kavgaya dönüştü. Binayı barikatlarla kapatan Özgür Özel cephesi, sabah saatlerinde tahliye için gelen Kılıçdaroğlu destekçilerine engel oldu. Taraflar arasındaki tartışma önce arbedeye, daha sonra da kavgaya dönüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) örgütlerinin çağrısı üzerine, Ankara'daki parti genel merkezinde gece saatlerinden itibaren olağanüstü bir hareketlilik başladı. Genel merkez bahçesine otobüslerin çekildiği ve güvenlik tedbirlerinin artırıldığı gözlemlenirken Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle, genel merkezdeki CHP'liler arasında arbede yaşandı.

BİNA İÇİNDE BARİKATLI ÖNLEM

Özgür Özel cephesi, mutlak butlan kararı sonrası partililere direniş çağrısında bulunurken, bina içinde de dikkat çeken adımlar atıldı. Genel merkeze ait asansörler ve kapılar kullanıma kapatılırken, olası geçişleri engellemek amacıyla koridorlara bariyerler yerleştirildi.

SABAH SAATLERİNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Gece boyu süren gergin bekleyiş, sabahın erken saatlerinde yerini sıcak temasa bıraktı. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek amacıyla genel merkez önüne gelen grup ile binada nöbet tutan partililer arasında sözlü tartışma yaşandı.

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ UZAKLAŞTIRILDI

Taraflar arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından, binada nöbet tutan grup fiziksel müdahalede bulunarak Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen partilileri genel merkez çevresinden uzaklaştırdı.

"İÇERİYE GİRMEMİZE İZİN VERMEDİLER"

CHP eski milletvekili Müslim Sarı, yaşanan gerginlik sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar geceden beri bir müzakere süreci yürütüyoruz, arkadaşlarımızla konuşuyoruz, 'genel merkeze gelmek istediğimizi' söylüyoruz. 'Bir orta yol bulabilir miyiz? Oturalım, konuşalım' diyoruz. Bir diyalog zemini oluşturmaya çalışıyoruz ama arkadaşlarımız ısrarcı bir biçimde buna yanaşmadılar dün geceden beri. Sabah da biz inisiyatif geliştirerek geldik buraya. Yine milletvekili arkadaşlarımız burada, parti meclis üyesi arkadaşlarımız burada, yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımız burada. Tabi partili arkadaşlarımız da gelmişler. Biz arkadaşlarımızı süreçten uzak tutuyoruz ve sadece milletvekili arkadaşlarımızla içeri girmek istediğimizi, sohbet etmek istediğimizi, konuşmak istediğimizi ve diyalog kapısını açıp tutmak istediğimizi söyledik. Yaklaşık bir saate yakın bekledik orada ama maalesef bu gerçekleşmedi. İçerideki partili arkadaşlarımız bizim içeriye girmemizi uygun bulmadılar kendilerine göre. Yani partinin milletvekilleri sadece içeri girecekti ama buna da izin vermediler."

"Şu an itibariyle burada bekliyoruz." diyen Sarı, "Milletvekilleri olarak, parti meclis üyeleri olarak, yüksek disiplin kurulu üyeleri olarak bu aşamadan sonra yapacak bir şeyimiz yok." şeklinde konuştu.

"DİYALOG ZEMİNİ HENÜZ OLUŞMADI"

"Kemal Bey'in gelmesiyle ilgili bir planlama yapılmadı henüz." ifadelerini kullanan Sarı, şunları kaydetti:

"Önce şuradaki akut durumun çözülmesi lazım. Biz hala şu saat itibarıyla bile diyaloğa açığız, konuşmaya açığız. Ama arkadaşlarımız telefonlara cevap vermiyor. Daha kötüsü içeriden provoke eden açıklamalar geliyor. Bunlara hiç gerek yok. Yani işte, 'burada silahlı adamlar varmış' falan filan... Hepimiz parti üyesiyiz, partinin üst düzey kademelerinde görev yapan arkadaşlarız... Böyle bir durum yok. Biz içeri girmek istiyoruz sadece, sohbet etmek istiyoruz. Burası bizim partimiz. Arkadaşlar şu an için bizimle bir diyalog zemini oluşturmadı. Ama bu oluşmayacak demek değil. Tekrar ediyorum: Biz hala diyaloğu açığız, konuşmayı açığız. İçeri girip sohbet etmeye, bir zemin oluşturmayı açığız ama maalesef bunu gerçekleştiremedik. İçerideki arkadaşlarımızın tavrı bu yönde. Biz bekliyoruz burada şu anda."

Sarı sözlerini şu cümlelerle bitirdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık parti, nice badirelerden geçmiş bir parti. Böyle görüntüler Cumhuriyet Halk Partisi için hoş değil. Neticede bir hukuk süreci var. Bu hukuk sürecini işletmek her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne, şu anda içeride bulunan arkadaşlarımıza düşer. Yani biz buna rağmen 'bir araya gelelim, oturalım, konuşalım' diyoruz ama yanaşmıyorlar arkadaşlarımız. Dolayısıyla biz bekliyoruz. Biz burada kolaylaştırıcı olarak arkadaşlarla beraber beklemeye devam edeceğiz. Bizimle görüşmek isterlerse, iletişim kurmak isterlerse, konuşmak isterlerse biz buradayız. Hazırız."

CHP'DE MUTLAK BUTLAN SÜRECİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü kurultaylarını "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etmesi ortalığı karıştırmıştı. Kurultayların yapıldığı andan itibaren "yok hükmünde" sayılmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönüşünün hukuki zeminini hazırlayan bu karara, mevcut yönetim tepki göstermişti.

