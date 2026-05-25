25 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete atama kararlarıyla Göç İdaresi Başkanlığı görevine Muhammet Selami Yazıcı getirildi. Atamanın ardından Yazıcı’nın kariyeri, eğitim hayatı ve daha önce görev yaptığı kurumlar merak konusu oldu. Peki, Muhammet Selami Yazıcı kimdir, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni atama kararları kapsamında Göç İdaresi Başkanlığı görevine Muhammet Selami Yazıcı atandı. İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi bünyesinde uzun yıllar farklı görevlerde bulunan Yazıcı’nın hayatı ve biyografisi merak edilmeye başlandı.

MUHAMMET SELAMİ YAZICI KİMDİR?

Muhammet Selami Yazıcı, 1980 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sürmene’de tamamlayan Yazıcı, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde aldı. 1998-2002 yılları arasında lisans eğitimini tamamlayan Muhammet Selami Yazıcı, daha sonra İngiltere’de bir yıl süreyle dil eğitimi gördü.

Kamu yönetimi kariyerine kaymakamlık mesleğiyle başlayan Yazıcı, 2005-2008 yılları arasında Rize Valiliği’nde kaymakam adayı olarak görev yaptı. Bu süreçte Samsun’un Yakakent ilçesinde kaymakam vekilliği görevini üstlenen Yazıcı, daha sonra Tokat Başçiftlik (2008-2010), Mardin Ömerli (2010-2012)ve Şanlıurfa Harran’da (2012-2015) kaymakam olarak görev aldı. 2015 yılında İçişleri Bakanlığı ve Türk İdarecileri Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Yılın Kaymakamı" ödülüne layık görüldü.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde de farklı birimlerde görev yapan Muhammet Selami Yazıcı, 2015 yılında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ardından İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ve Bakan Yardımcılığı (2015-2016) bünyesinde özel kalem müdür yardımcılığı ile özel kalem müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde ise Yazıcı, Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı (2017-2019), Yabancılar Dairesi Başkanlığı (2019-2021) görevlerinde yer aldı. 2021 yılında Uluslararası Koruma Genel Müdürü olarak çalışmaya başlayan Yazıcı, Temmuz 2023’te Bilgi Teknolojileri Genel Müdür vekili oldu ve aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Son olarak 25 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararları kapsamında Göç İdaresi Başkanlığı Görevine atandı.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

