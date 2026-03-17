ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki Michelle Smith, kolunda başlayan ve zamanla tüm vücuduna yayılan döküntüleri uzun süre egzama sandı. Yıllarca farklı tedaviler uygulanan genç kadın, lenf bezlerinin de şişmesiyle bir şeylerin ters gittiğini anladı. En son gittiği hastanede yapılan tetkiklerde genç kadının 4. evre kanser olduğu ortaya çıktı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde yaşayan 29 yaşındaki Michelle Smith, ilk olarak ergenlik döneminde kolunda beliren rastgele bir döküntü nedeniyle doktora başvurdu. O dönemde egzama teşhisi konulan genç kadın, yıllarca bunun için tedavi gördü. Zaman geçtikçe cildindeki döküntülerin arttığını fark eden Smith, ellerinde, bacaklarında, sırtında ve ayaklarında şiddetli döküntüler oluştuğunu söyledi.

LENF BEZLERİNİN ŞİŞTİĞİNİ FARK ETTİ

Bir sabah uyandığında lenf bezlerinin şiştiğini fark eden genç kadın, soluğu doktorda aldı. Daha önce birçok doktora danıştığını ve hepsinin aynı teşhisi koyduğunu söyleyen Smith, son olarak Teksas’ın Dallas kentinde bir doktora gitti.

Yıllarca egzama sanmıştı! Acı gerçek lenf bezleri şişince ortaya çıktı

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

2018 yılında hastanede yapılan detaylı tetkiklerde, Smith'in şikayetlerinin egzamaya bağlı olmadığı ortaya çıktı. Genç kadına 4. evre periferik T hücreli lenfoma teşhisi konuldu. Yapılan kan testleri ve biyopsilerin ardından boynundaki bir lenf bezinin cerrahi olarak alınmasına karar verildi.

Teşhis sonrası büyük bir şok yaşadığını belirten Smith, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Üç farklı kemoterapi tedavisi gören ancak olumlu sonuç alamayan genç kadına, daha sonra kemik iliği nakli gerektiği bildirildi. Bu süreçte ablası donör olmayı kabul etti.

Smith, hastalığı nedeniyle çalışamadığını ve ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını da sözlerine ekledi. Buna rağmen gerçekleştirilen nakil de hastalığı tamamen ortadan kaldırmadı.

Uzun ve zorlu tedavi sürecinin ardından Smith, 2021 yılında remisyona girdi. O tarihten bu yana yapılan kontrollerde hastalığın iyileşmediği belirtiliyor. Smith, yaklaşık beş yıldır kanser belirtisi görmeden hayatını sürdürüyor.

