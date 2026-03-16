İngiltere’de yürütülen son araştırmalar, ağız sağlığı ile kolon kanseri arasındaki önemli bir bağlantıyı ortaya koydu. Ağız mikrobiyomu üzerine çalışmalarıyla tanınan Dr. Mark Burhenne, ağızdaki bakteri dengesinin bozulmasının zararlı mikroorganizmaların artmasına yol açabileceğini, bu bakterilerin ise tükürük ya da kan dolaşımı aracılığıyla bağırsaklara ulaşarak iltihaplanmayı artırabileceğini ve böylece kanser gelişimi için uygun bir ortam oluşturabileceğini belirtiyor.

İngiltere'de kansere bağlı ölümlerin en yaygın ikinci nedeni olan bağırsak (kolon) kanseri üzerine yapılan son araştırmalar, ağız sağlığının bu hastalıkla doğrudan bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Her yıl yaklaşık 17 bin kişinin hayatını kaybettiği bu sinsi hastalığa karşı uzmanlar, artık sadece mide ve bağırsak şikayetlerine değil, diş fırçasına yansıyan belirtilere de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ağzımız, milyonlarca yararlı ve zararlı bakteriden oluşan bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. "The Sleep Dentist" olarak tanınan ve ağız mikrobiyomu üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Dr. Mark Burhenne’e göre dişlerin düzenli fırçalanmaması, sigara kullanımı ve şekerli beslenme gibi faktörler bu dengeyi bozuyor.

Ağzınızdaki gizli tehlike! Çürük dişiniz sessizce kanseri tetikliyor olabilir

TÜKÜRÜK VE KAN YOLUYLA BAĞIRSAKLARA ULAŞIYOR

Dengenin bozulması sonucunda çoğalan zararlı bakteriler, tükürük veya kan yoluyla bağırsaklara kadar ulaşabiliyor. Yapılan son çalışmalarda, 'Fusobacterium nucleatum' adlı bakteri türünün, bağırsak kanseri tümörlerinde yüksek oranda tespit edilmesi bilim dünyasını alarma geçirdi. Bu bakteriler bağırsakta iltihaplanmayı tetikleyerek kanser gelişimine uygun bir zemin hazırlayabiliyor.

Uzmanlar, diş etlerinde görülen kanama, şişlik veya çekilme gibi sorunların yanı sıra geçmeyen ağız kokusu, dildeki beyaz-sarı tabaka ve dört veya daha fazla diş kaybının hafife alınmaması gerektiğini belirtiyor. Bu belirtiler doğrudan kanser teşhisi anlamına gelmese de vücuttaki aktif bir iltihaplanmanın ve artan riskin göstergesi kabul ediliyor.

Bağırsak kanserinden korunmak için düzenli ağız hijyeni ve lifli beslenme büyük önem taşıyor. Uzmanlar, düzenli diş kontrolü yaptırmanın sadece estetik bir kaygı amacıyla değil, bağırsak kanserine karşı alınabilecek en basit ve etkili önlemlerden biri olduğunu savunuyor.

