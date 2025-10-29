15 günlük yasak kıvılcımı yaktı! Çiftçiler, devlet binalarının önüne gübre döktü

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa'nın güneyinde çiftçiler, sığır taşımacılığına getirilen 15 günlük yasağı protesto etmek için sokaklara döküldü. Ekonomik kayıplarının arttığını belirten üreticiler, devlet binalarının önüne gübre döken ve lastik yakarak yolları trafiğe kapattılar.

Fransa'nın güneyindeki Dordogne vilayetinde çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etmek amacıyla devlet binalarının önüne gübre döktü.

15 GÜNLÜK YASAĞA TEPKİ BÜYÜK

Ulusal basında yer alan haberlere göre; Coordination Rurale (CR) sendikasının çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce çiftçi, hükümetin yumrulu deri hastalığına (Lumpy Skin Disease) karşı aldığı önlemleri 'aşırı ve ekonomik olarak yıkıcı' bulduklarını belirtti. Özellikle hükümetin, hastalığın yayılmasını önlemek için sığır taşımacılığını 15 gün süreyle yasaklaması üreticilerin tepkisini çekti.

GÜBRE DÖKTÜLER, YOLLARI KAPATTILAR

Bu kararı protesto eden çiftçiler, Perigueux, Nontron, Sarlat ve Bergerac kentlerindeki resmi kurumların önüne gübre dökerken, bazı bölgelerde lastikler yakarak yolları trafiğe kapattı.

CR sendikası temsilcileri, "Bu yasak, zaten zor durumda olan çiftçilerin gelirini tamamen bitiriyor. Hükümet, masa başında alınan kararlardan önce sahadaki üreticiyi dinlemeli" açıklamasında bulundu.

HASTALIK TEHLİKESİ BÜYÜYOR

Yumrulu deri hastalığı, büyükbaş hayvanlarda ateş, deri lezyonları, kilo kaybı ve doğum sorunlarına yol açıyor. İlk kez 1929'da Afrika’da görülen hastalık, yıllar içinde diğer kıtalara da yayıldı ve 2019 itibarıyla Asya'da da tespit edildi.

Fransa Tarım Bakanlığı, hastalığın ülkede kontrol altına alınması için sıkı önlemlerin süreceğini bildirse de, çiftçiler bu uygulamaların ekonomik yükünü taşımakta zorlandıklarını söylüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

