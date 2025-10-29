Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı

Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı

Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Antalya'da eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün, bir esnaftan bir dava sürecine ilişkin bilirkişi raporunu etkileme vaadiyle 10 bin dolar talep ettiği öne sürüldü. Savcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonda, seri numaraları önceden kaydedilen paralar Gül'ün adresinde ele geçirildi. Gül, "nüfuz ticareti ve dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Antalya'da eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "nüfuz ticareti ve dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, esnaf M.N.A'nın halen işlettiği iki işletmeyle ilgili eski Kemer Belediye Başkanı ve daha önce İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan Mustafa Gül'ün kendisiyle irtibat kurduğunu ve bir dava sürecine ilişkin "rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını" söyleyerek 10 bin dolar talep ettiği iddiası üzerine soruşturma başlattı.

M.N.A., ifadesinde Gül'ün kendisine 500 doların kendi adına ödendiğini, kalan 9 bin 500 doların ise bilirkişi raporunun ardından verilmesini istediğini, aksi hâlde sorun yaşanacağını söylediğini ileri sürdü.

MUSTAFA GÜL GÖZALTINA ALINDI

İddialar üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde müşteki tarafından daha önceden dosyaya ibraz edilen paraların seri numaraları kayda alındı. Daha sonra düzenlenen operasyonda, Mustafa Gül'ün adresinde yapılan aramada müşteki tarafından önceden dosyaya ibraz edilip seri numaraları alınan paralar ele geçirildi. Mustafa Gül, hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğu değerlendirilerek "nüfuz ticareti ve dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.

