Şener Üşümezsoy canlı yayında çılgına döndü! "Tamam be" diyerek bağırdı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde önceki gece saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı İstanbul, Bursa dahil birçok ilde hissedilirken vatandaşlar büyük korku yaşadı. Sındırgı merkezli artçılar ise saatlerce devam etti.

SORULARI BEĞENMEDİ

Son depremleri yorumlayan deprem uzmanları ise çeşitli kanal ve gazetelere konuştu. Sık sık katıldığı yayınlarda muhataplarını azarlayan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da CNN Türk yayınına katıldı.

Programın konuklarından gazeteci Serkan Fıçıcı, Üşümezsoy'a İstanbul depremiyle ilgili soru yöneltti. Soruyu gereksiz bulan Profesör, "Bin tane videom var. Bunların hepsini anlattık." dedi.

"TAMAM BE" DİYEREK BAĞIRDI

Fıçıcı ise "Siz jeologsunuz ben gazeteciyim. Konunun iyice anlaşılması için gazeteci bilmiyormuş gibi sormak zorundadır. İletişim becerileriniz çok zayıf" ifadelerini kullandı.

Bu sözlere sinirlenen Üşümezsoy "Yahu tamam be!" diyerek bağırdı. Sunucu reklama giderken programın devamında Üşümezsoy'un yer almadığı görüldü.