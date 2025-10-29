Ekrem İmamoğlu ile aynı karede yer alan Seher Erçili Alaçam kimdir? "Masum biri değil"

İBB'ye yönelik soruşturmalar sürüyor... Geçtiğimiz hafta "Casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada şüpheli Hüseyin Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

Ekrem İmamoğlu ve yakınındakilerin sistemini anlatan Gün, yabancı istihbarat servisleriyle çalıştıklarını itiraf etti. Bu kapsamda İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan "siyasal casusluk" suçundan tutuklandı.

İMAMOĞLU İLE AYNI KAREDE

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Gün'ün manevi annesi olduğu öğrenilen Seher Erçili Alaçam ve Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı fotoğraf karesi gündem oldu.

CASUSLUK SİSTEMİNİN İÇİNDE YER ALMIŞ

Alaçam'a dair bilgiler, vatandaşlarda merak uyandırdı. Kaç yaşında ve nereli olduğuna dair hiçbir kaydı yayınlanmayan Alaçam, Hüseyin Gün'ün dijital kayıtlarında yer alan notlarda "Wickr Jupiter1881 sehergul1950" ibaresiyle anılıyor.

Bu da Alaçam'ın istihbarat içerikli mesajlaşmaların ve şifreli haberleşme trafiğinin bir parçası olduğu yönünde yorumlandı.

İmamoğlu'nu makamında ziyaret edecek yakın samimiyeti bulunan Alaçam, 2022 yılında hayatını kaybetti. Alaçam'ın, Hüseyin Gün ile kendi evindeyken havuzda gizemli bir hayatını kaybettiği öğrenildi.

"ALAÇAM, MASUM BİRİ DEĞİL"

Öte yandan TGRT Haber'deki "Taksim Meydanı" programında gündemi değerlendiren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Seher Erçili Alaçam hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük, "Bu istihbari olarak tespit edilmiş biri. Mami denilen Seher Alaçam 3 yıl önce kendi evinde öldüğünde yanında Hüseyin Gün var. Oraya daha sonra Merdan Yanardağ geliyor. Ölen Alaçam masum biri değil. İngiliz istihbaratıyla Hüseyin Gün ve diğer görüşmelerin irtibatını kuran kişi. Üzerinde en çok durulan konulardan biri bu" ifadelerini kullandı.