Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ekrem İmamoğlu ile aynı karede yer alan Seher Erçili Alaçam kimdir? "Masum biri değil"

Ekrem İmamoğlu ile aynı karede yer alan Seher Erçili Alaçam kimdir? "Masum biri değil"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu, Casusluk, İstihbarat, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Casusluk soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün'ün 'manevi annesi' Seher Erçili Alaçam merak konusu oldu. Ekrem İmamoğlu'yla fotoğrafı çıkan Alaçam'ın 2022'de gizemli bir şekilde öldüğü öğrenildi. Gazeteci Cem Küçük, Alaçam'la ilgili ilginç detaylar paylaştı.

İBB'ye yönelik soruşturmalar sürüyor... Geçtiğimiz hafta "Casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada şüpheli Hüseyin Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

Ekrem İmamoğlu ve yakınındakilerin sistemini anlatan Gün, yabancı istihbarat servisleriyle çalıştıklarını itiraf etti. Bu kapsamda İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan "siyasal casusluk" suçundan tutuklandı.

İMAMOĞLU İLE AYNI KAREDE

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Gün'ün manevi annesi olduğu öğrenilen Seher Erçili Alaçam ve Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı fotoğraf karesi gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu ile aynı karede yer alan Seher Erçili Alaçam kimdir? "Masum biri değil" - 1. Resim

CASUSLUK SİSTEMİNİN İÇİNDE YER ALMIŞ

Alaçam'a dair bilgiler, vatandaşlarda merak uyandırdı. Kaç yaşında ve nereli olduğuna dair hiçbir kaydı yayınlanmayan Alaçam, Hüseyin Gün'ün dijital kayıtlarında yer alan notlarda "Wickr Jupiter1881 sehergul1950" ibaresiyle anılıyor.

Bu da Alaçam'ın istihbarat içerikli mesajlaşmaların ve şifreli haberleşme trafiğinin bir parçası olduğu yönünde yorumlandı.

İmamoğlu'nu makamında ziyaret edecek yakın samimiyeti bulunan Alaçam, 2022 yılında hayatını kaybetti. Alaçam'ın, Hüseyin Gün ile kendi evindeyken havuzda gizemli bir hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu ile aynı karede yer alan Seher Erçili Alaçam kimdir? "Masum biri değil" - 2. Resim

"ALAÇAM, MASUM BİRİ DEĞİL"

Öte yandan TGRT Haber'deki "Taksim Meydanı" programında gündemi değerlendiren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Seher Erçili Alaçam hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük, "Bu istihbari olarak tespit edilmiş biri. Mami denilen Seher Alaçam 3 yıl önce kendi evinde öldüğünde yanında Hüseyin Gün var. Oraya daha sonra Merdan Yanardağ geliyor. Ölen Alaçam masum biri değil. İngiliz istihbaratıyla Hüseyin Gün ve diğer görüşmelerin irtibatını kuran kişi. Üzerinde en çok durulan konulardan biri bu" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ile aynı karede yer alan Seher Erçili Alaçam kimdir? "Masum biri değil" - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da feci kaza! Hemşire Sümeyye hayatını kaybetti1.029 liraya uçak bileti! THY'den 29 Ekim kampanyası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim'de Anıtkabir'den net mesaj: Tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz - Gündem"Tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz"Şener Üşümezsoy canlı yayında çılgına döndü! "Tamam be" diyerek bağırdı - GündemÜşümezsoy canlı yayında çılgına döndü!AK Parti'de 3 ilçe başkanı görevden alındı! Açıklamalar peş peşe geldi - GündemAK Parti'de 3 ilçe başkanı görevden alındıMeteoroloji'den yeni hava raporu: 3 bölge için sağanak uyarısı verildi - Gündem3 bölge için sağanak uyarısı verildi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajıYangına iş makinesiyle daldı! Yaptığı hamle büyük bir felaketi önledi - GündemYaptığı hamle büyük bir felaketi önledi
Sonraki Haber Yükleniyor...