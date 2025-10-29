Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti! En dikkat çeken isim Mansur Yavaş oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı.

Törenin ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

BİRÇOK İSİM TEBRİKLERİNİ SUNDU

Buradaki törende; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kurumlarının yöneticileri, Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Törende, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

EN DİKKAT ÇEKEN İSİM YAVAŞ OLDU

Programın en dikkat çeken ismi ise Mansur Yavaş oldu. Son dönemde konser soruşturması nedeniyle gündemde olan Yavaş, hakkında istenen soruşturma iznine de tepki göstermişti. Yavaş, "İzne gerek yok, istenirse gönüllü olarak gider ifademi veririm" demişti.