Deprem kuruyan pınarı uyandırdı! Su kaynağı yeniden canlandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaklaşık 20 yıl önce kuruyan bir su kaynağı, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra yeniden akmaya başladı. Uzun yıllar boyunca çevredeki sebze ve meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılan pınarın yeniden ortaya çıkması, yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı.

ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ AKIYOR

İlçeye bağlı Emendere Mahallesi'nin termal bölgesine yakın bir noktada yer alan pınar, geçmişte ılıman sıcaklıktaki suyuyla tarım alanlarına hayat veriyordu. Ancak yaklaşık 20 önce aniden kuruyarak bölgedeki üretimi olumsuz etkiledi. Su kaynağının yok olmasıyla birlikte bahçeler kurudu, sulama tankerlerle yapılmaya başlandı ancak bu da yeterli olmadı.

Deprem ve artçı sarsıntıların ardından eski çıkış noktasından yeniden fışkırmaya başlayan su, şimdi eskisinden daha güçlü akıyor. Kendine yeni yataklar oluşturan kaynak, hem görsel bir güzellik oluşturdu hem de tarımsal umutları yeniden yeşertti.

"DEPREMLE BİRLİKTE YENİDEN CAN BULDU"

Mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki İsmet Akgül, suyun geçmişte büyük bir alanın can damarı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Çok şükür suyumuz geri geldi. Eskiden bu suyla meyve, sebze yetiştirirdik. Kuruyunca bahçelerimiz de kurudu. Yirmi yıl tankerlerle idare etmeye çalıştık ama yetmedi. Şimdi su yeniden akıyor, hem de eskisinden daha gür. Allah’ın hikmeti, depremle birlikte yeniden can buldu."

Bir diğer mahalle sakini İsmail Koç ise suyun yeniden eski yatağından akmaya başladığını dile getirerek, "Depremden sonra su yeniden çıktı. Eskisine göre daha güçlü akıyor. Ne kadar sürer bilmiyoruz ama şu an mahallemiz için büyük bir sevinç kaynağı" ifadelerini kullandı.