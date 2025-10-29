Balıkesir'de deprem üstüne deprem oluyor! 100'lerce artçı meydana geldi, vatandaş endişeli...

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmazken, artçılardan korkan vatandaşlar cami, spor

salonu ve okullara sığındı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yardım dağıtımı, hasar tespiti ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde yıkılan biri dükkân dört binanın 10 Ağustos’taki depremde hasar aldığı için tedbir amaçlı boşaltılması muhtemel bir faciayı önledi. Ancak, yaşanan bu deprem fırtınası vatandaşları tedirgin etti. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile birlikte bölgede inceleme yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “Can kaybının olmamasına şükrediyoruz. İkincil nedenlerle hafif yaralanan 26 kişi de taburcu oldu. 30’u yapı hasarıyla ilgili olan 507 ihbarın alındığı ilçeye 100 yaşam konteyneri getirdik. Cami, spor salonu ve okullarda vatandaşlarımızı misafi r ediyoruz. Haberleşmeyle ilgili sıkıntı olmamasına rağmen AFAD, 9 geçici baz istasyonu getirdi. Ayrıca acil destek ödemesi olarak, Vali’mizin emrine 25 milyon lira gönderildi” açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandığını bildirdi.

BALIKESİR'DE DEPREMLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Bölge halkı korku ve endişe içinde sokaklarda kalırken peş peşe gelen depremler yürekleri ağza getirdi. Son 24 saatte en büyüğü 4,8 olan 500 artçı meydana geldi. Gece yarısı meydana gelen depremler de AFAD'ın internet sitesinde yer aldı.

SINDIRGI SALLANIYOR

Bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor. Artçılar gece boyu sürdü, yere yakın gerçekleşen sarsıntılar kuvvetli hissedildi. Gece yaşanan artçıların en büyüğü 3,5 olarak duyuruldu. Detaylar AFAD son depremler listesinde yer aldı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

BİRÇOK BİNA HASAR ALDI

Depremin etkisi dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gözler önüne serildi. Sındırgı’da birçok binada hasar tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 250 araç 507 personelle hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki 7 merkez mahalle ve 68 kırsal mahallede çalışmalar yapıldı. Ekipler, çöken yapılardan karot örnekleri aldı. İnceleme ve belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma kontrollü şekilde başladı. AFAD’dan yapılan açıklamada “Riskli binaların çevresinde bulunmayın” uyarısı yapıldı.