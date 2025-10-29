Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya fener alayı saat kaçta, nerede başlayacak, nerede bitecek?

Antalya fener alayı saat kaçta, nerede başlayacak, nerede bitecek merak ediliyor. Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları, Antalya’da bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirilecek. Antalya Valiliği koordinasyonunda hazırlanan etkinlikler, 26 Ekim’den itibaren kentin farklı noktalarında başladı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar sürecek.

Antalya fener alayı saat kaçta, nerede başlayacak, nerede bitecek açıklandı. Kent genelinde konserlerden kortejlere, sergilerden resmi törenlere kadar dolu dolu bir kutlama programı hazırlandı.

Antalya fener alayı saat kaçta, nerede başlayacak, nerede bitecek? - 1. Resim

ANTALYA FENER ALAYI SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında Antalya’da düzenlenecek Fener Alayı 29 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen fener alayı saat 18.30’da başlayacak. Kentte gün boyu süren resmi törenlerin ardından, akşam saatlerinde binlerce vatandaş meşaleleriyle bir araya gelerek Cumhuriyet coşkusunu yaşayacak. 

Antalya fener alayı saat kaçta, nerede başlayacak, nerede bitecek? - 2. Resim

ANTALYA FENER ALAYI NEREDE BAŞLAYACAK, NEREDE BİTECEK?

Antalya Fener Alayı yürüyüşü, her zamanki gibi Varyantlar bölgesinden başlayacak. Meşaleler, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, kortej halinde Cumhuriyet Meydanı’na ulaşacak.

Yürüyüşün ardından meydanda büyük bir Cumhuriyet konseri düzenlenecek. Meydan, akşam saatlerinden itibaren konser için kurulacak sahne ve ışık gösterileriyle renklenecek.

Antalya fener alayı saat kaçta, nerede başlayacak, nerede bitecek? - 3. Resim

ANTALYA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

Antalya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 26 Ekim’den itibaren başladı ve 29 Ekim boyunca devam edecek. Kent genelinde konserler, yürüyüşler, sergiler ve gösteriler vatandaşlarla buluşuyor.

28 Ekim Salı günü Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlenirken ardından Antalya Yat Limanı’nda “Cumhuriyet Deniz Korteji” yapıldı.

29 Ekim sabahı Cumhuriyet Caddesi’nde resmi geçit töreni gerçekleştirilecek, öğle saatlerinde Kepez Dokumapark’ta “102 Eserle Cumhuriyet Sergisi” ziyarete açılacak. Günün sonunda ise Fener Alayı ve Cumhuriyet konseriyle kutlamalar coşkulu bir şekilde sona erecek.

