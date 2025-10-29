Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İbrahim Tatlıses'in kızı Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu!

Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli soruları Survivor hayranlarının gündeminde yer buldu. Acun Ilıcalı’nın açıklamasıyla birlikte Dilan Çıtak Tatlıses, Survivor 2026’nın Ünlüler All Star kadrosunda yer alan üçüncü isim oldu.

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak Tatlıses, 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 35 yaşında olan sanatçı İbrahim Tatlıses ile Işıl Çıtak’ın kızıdır. Müzikle küçük yaşlarda tanışan Dilan Çıtak, lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü’nde %50 bursla tamamladı. Eğitim süresince keman, piyano ve şan dersleri alarak sahne deneyimini artırdı.

Lise yıllarından itibaren çeşitli korolarda ve caz orkestralarında yer alan Çıtak, üniversite eğitimine İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda devam etti. Mezuniyetinin ardından müzik ve dil bilgisini geliştirmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Çıtak, burada bir yıl boyunca eğitim aldı ve Berklee College of Music öğrencileriyle birlikte konserlerde sahne aldı.

DİLAN ÇITAK EVLİ Mİ?

Özel hayatında da müzik dünyasından biriyle yolunu birleştiren Çıtak, uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Levent Dörter ile 11 Ekim 2022 tarihinde evlendi.

DİLAN ÇITAK'IN ŞARKILARI