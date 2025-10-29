Bugün hava nasıl, yağmur var mı? Meteoroloji sağanak yağış uyarısı verdi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Bayramı günü için yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Yurdun büyük bölümünde bulutlu ve yağışlı hava etkili olurken, özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak ve fırtına beklentisi bulunuyor.
BUGÜN HAVA NASIL, YAĞMUR VAR MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 29 Ekim Çarşamba günü yurdun büyük bölümü bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisi altında olacak.
Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışlar görülecek. Marmara ve Ege’de ise hava parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis etkili olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalması bekleniyor.
METEOROLOJİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI VERDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer şiddetli olması, bu bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi.
Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
29-30 EKİM HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Afyon'un güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Isparta, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun körfezinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun körfezinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatısında pus ve yer yer sis olayının görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari hariç) yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyinde (Iğdır hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı