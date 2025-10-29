Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meteoroloji'den yeni hava raporu: 3 bölge için sağanak uyarısı verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu Anadolu ile bazı Akdeniz illerinde yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur görülecek. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu bölgelerde 6 ila 8 derece azalacağı, Doğu Karadeniz kıyılarında ise fırtına etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyon'un güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır hariç), İskenderun Körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yeni hava raporu: 3 bölge için sağanak uyarısı verildi - 1. Resim

SICAKLIKLAR 6 İLA 8 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Bu durumla birlikte yurdun büyük bölümünde sonbahar serinliği daha belirgin hissedilecek.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile güneydoğu bölgelerde ise güney ve güneybatı yönlerden eseceği bildirildi. Doğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS ETKİLİ OLABİLİR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Yetkililer, görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğinden sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

