Meteoroloji'den yeni hava raporu: 3 bölge için sağanak uyarısı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyon'un güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır hariç), İskenderun Körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 6 İLA 8 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Bu durumla birlikte yurdun büyük bölümünde sonbahar serinliği daha belirgin hissedilecek.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile güneydoğu bölgelerde ise güney ve güneybatı yönlerden eseceği bildirildi. Doğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS ETKİLİ OLABİLİR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Yetkililer, görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğinden sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.