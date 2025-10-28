Eşinin ardından yeni kayıp… Elif Karlı “Kalbimizi acıttı” diyerek paylaştı

Ünlü şarkıcı Elif Karlı’nın amcası hayatını kaybetti. Karlı, Instagram’daki paylaşımına amcasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir not da ekledi. Karlı’nın fotoğrafının altındaki yer verdiği ifadeler, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda baş sağlığı mesajı almasına neden oldu.

EŞİ CEZAEVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

İki yıl önce 30 yıllık hayat arkadaşını kaybederek derin bir acı yaşayan Elif Karlı, bu süreçte hem yaşadığı kayıplar hem de güçlü duruşuyla sık sık gündeme gelmişti. Eşinin, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesiyle büyük bir yıkım yaşayan ünlü isim, aradan geçen zamana rağmen acısını hala kalbinde taşıdığını dile getiriyordu.

“GÜLER YÜZÜNÜZÜ UNUTMAYACAĞIM”

Elif Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla amcası Hulusi Karlı’nın vefat ettiğini duyurdu. Paylaşımında amcasıyla geçmişte yaşadıkları güzel anılardan söz eden şarkıcı, “O güler yüzünüzü ve sizi hiç unutmayacağım kıymetli amcacım” ifadelerini kullandı. Sözlerinin tamamında ise şu satırlara yer verdi:

"İyi ki o bayramlar, düğünler, nişanlar, kutlamalar yapıldı da hep bir araya gelebildik güle oynaya. Hoş bize kutlamalara gerek kalmazdı bile toplanmamıza. Kaldı yine bak fotoğraflarda gülüşlerimiz, anılarımız. O güler yüzünüzü ve sizi hiç unutmayacağım kıymetli amcacım."

“SELAM SÖYLE AMCAM”