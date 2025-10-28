Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye-Kosova maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova’yı ağırlıyor. İlk maçı 4-0 kazanarak büyük avantaj elde eden milliler, bu kez İzmir’de sahaya çıkacak. Mücadelenin tarihi, saati ve şifresiz yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. Türkiye Kosova maçı şifresiz nereden izlenir belli oldu.

UEFA Uluslar B Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, play-out rövanş maçında Kosova ile karşı karşıya gelecek. İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak mücadele, milliler için büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE KOSOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Kosova arasında oynanacak UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş mücadelesi TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, futbolseverler tarafından televizyon ya da dijital platformlar üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

TÜRKİYE KOSOVA MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Mücadele İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla kadın milli takımlarının maçlarında tribünlere ücretsiz giriş sağlanıyor.

Ekran başındaki futbolseverler ise karşılaşmayı TRT Spor’un canlı yayını üzerinden takip edebilecek. Ayrıca TRT’nin resmi dijital platformları aracılığıyla da müsabaka çevrimiçi izlenebilecek.

TÜRKİYE KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Futbol Takımı ile Kosova arasında oynanacak karşılaşma 29 Ekim 2025 Salı günü saat 20.00’de başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’ndaki maçı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Michalina Diakow yönetecek.

Türkiye, bu karşılaşmayı en az 3 farklı mağlup olmadan tamamlaması halinde UEFA Uluslar B Ligi’nde kalmayı garantileyecek. Kosova’nın 4 farklı galibiyetinde maç uzatmalara taşınacak. Daha farklı bir skor halinde ise Türkiye C Ligi’ne düşecek.

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI KADROSU

Kaleciler: Selda Akgöz, Ezgi Çağlar, Gamze Nur Yaman

Defans: Didem Karagenç, İlayda Civelek, Gülbin Hız, Yaşam Göksu, Kezban Tağ, Eda Karataş, Meryem Küçükbirinci

Orta Saha: Elif Keskin, Ebru Topçu, Meryem Cennet Çal, Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut, Derya Arhan, Halle Rose Pembe Şensizoğlu, Miray Cin, Ece Türkoğlu, Busem Şeker

Forvet: Birgül Sadıkoğlu, Melike Öztürk, Melike Pekel, Kader Hançar

