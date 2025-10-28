Gelinim Mutfakta Miyase neden yok, elendi mi? Aslı Hünel açıkladı

Gelinim Mutfakta yarışmasının son bölümünde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Miyase Türkel’in tezgahında olmaması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Bu nedenle, "Gelinim Mutfakta Miyase neden yok, elendi mi" merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE NEDEN YOK?

Sunucu Aslı Hünel, programın 27 Ekim Pazartesi günü yayınlanan 1701. bölümünde yayını durdurarak Miyase Türkel hakkında üzücü bir gelişmeyi izleyicilerle paylaştı. Hünel, canlı yayında Miyase’nin babasının kalp krizi geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Aldığı acı haber sonrası büyük bir üzüntü yaşayan Miyase, gözyaşları içinde stüdyodan ayrıldı. 28 Ekim Salı günü, Miyase'nin tezgahında yer almaması ve yerine Nilüfer isimli yarışmacının geçmesi soru işaretlerine neden oldu. Yarışmacının geçici bir süreliğine programa ara verdiği öğrenildi.

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE ELENDİ Mİ?

Miyase Türkel’in 28 Ekim Salı günü programda yer almaması üzerine Gelinim Mutfakta kim elendi, Miyase elendi mi? soruları gündeme geldi. Ancak Aslı Hünel'in yaptığı açıklamaya göre Miyase yarışmadan elenmedi. Babasının sağlık durumu nedeniyle geçici bir süre programa ara vermek zorunda kaldı.

Miyase’nin yokluğunda yarışmaya yeni bir gelin ve kayınvalidenin katılacağı açıklandı. Yarışmacının programa geri dönüş tarihi, babasının sağlık durumuna bağlı olarak ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE TÜRKEL BABASININ SAĞLIK DURUMU

Aslı Hünel’in açıklamasına göre Miyase Türkel’in babası kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakıma alındı. Durumun ciddiyeti nedeniyle yarışmacı ailesinin yanında olmayı tercih etti.