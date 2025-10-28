Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayserispor-Niğde Belediyesi Spor maçı hangi kanalda, ne zaman?

- Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni tur maçları futbolseverlerin nefesini kesmeye hazırlanıyor. Süper Lig temsilcisi Kayserispor, bu turda sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Niğde Belediyesi Spor’u konuk edecek. Tek maç eleme usulüyle oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor.

Süper Lig’de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kayserispor, Türkiye Kupası’nda moral bulmak istiyor. TFF 3. Lig’de mücadele eden Niğde Belediyesi Spor ise ZTK'da üst sıralara tırmanmak için mücadele verecek.

KAYSERİSPOR - NİĞDE BELEDİYESİ SPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor maçı 28 Ekim 2025 Salı günü oynanacak. Kayseri’nin ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.30’da başlayacak. Mücadele Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda yapılacak.

KAYSERİSPOR - NİĞDE BELEDİYESİ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. A Spor’un dijital yayın platformu üzerinden de karşılaşmayı canlı izlemek mümkün olacak.

