Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig tüm derbi tarihleri

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman yapılacak, derbi hangi kanalda yayınlanacak netleşti. Haftanın en dikkat çekici karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. İki ezeli rakip önümüzdeki hafta kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor derbisi 1 Kasım Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşma, İstanbul’daki RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray ev sahibi avantajını kullanarak zirvedeki yerini korumak isterken, Trabzonspor da deplasmanda kazanarak farkı azaltmayı hedefliyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirve yarışının kritik karşılaşması olan Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG TÜM DERBİ TARİHLERİ