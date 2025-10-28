Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig tüm derbi tarihleri
Trendyol Süper Lig’de zirve yarışı tüm hızıyla sürüyor! Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman merak edilirken Süper Lig tüm derbi tarihleri de belli oldu.
Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman yapılacak, derbi hangi kanalda yayınlanacak netleşti. Haftanın en dikkat çekici karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. İki ezeli rakip önümüzdeki hafta kozlarını paylaşacak.
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor derbisi 1 Kasım Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşma, İstanbul’daki RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak.
Galatasaray ev sahibi avantajını kullanarak zirvedeki yerini korumak isterken, Trabzonspor da deplasmanda kazanarak farkı azaltmayı hedefliyor.
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zirve yarışının kritik karşılaşması olan Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
SÜPER LİG TÜM DERBİ TARİHLERİ
- 1 Kasım 2025 Cumartesi, 20.00: Galatasaray - Trabzonspor
- 2 Kasım 2025 Pazar, 20.00: Beşiktaş - Fenerbahçe
- 1 Aralık 2025 Pazartesi, 20.00: Fenerbahçe - Galatasaray
- 14 Aralık 2025 Pazar, 20.00: Trabzonspor - Beşiktaş