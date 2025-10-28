Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig tüm derbi tarihleri

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig tüm derbi tarihleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig tüm derbi tarihleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışı tüm hızıyla sürüyor! Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman merak edilirken Süper Lig tüm derbi tarihleri de belli oldu.

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman yapılacak, derbi hangi kanalda yayınlanacak netleşti. Haftanın en dikkat çekici karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. İki ezeli rakip önümüzdeki hafta kozlarını paylaşacak.

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig tüm derbi tarihleri - 1. Resim

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor derbisi 1 Kasım Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşma, İstanbul’daki RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray ev sahibi avantajını kullanarak zirvedeki yerini korumak isterken, Trabzonspor da deplasmanda kazanarak farkı azaltmayı hedefliyor.

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig tüm derbi tarihleri - 2. Resim

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirve yarışının kritik karşılaşması olan Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig tüm derbi tarihleri - 3. Resim

SÜPER LİG TÜM DERBİ TARİHLERİ

  • 1 Kasım 2025 Cumartesi, 20.00: Galatasaray - Trabzonspor
  • 2 Kasım 2025 Pazar, 20.00: Beşiktaş - Fenerbahçe
  • 1 Aralık 2025 Pazartesi, 20.00: Fenerbahçe - Galatasaray
  • 14 Aralık 2025 Pazar, 20.00: Trabzonspor - Beşiktaş

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türklere vize kararı hükümeti böldü! Karadağ'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı birbirine girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
28 Ekim BUSKİ su kesintisi! Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler28 Ekim BUSKİ su kesintisi! Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Bugün adliyeler açık mı? Adliyelerin çalışma saatleri gündemde - HaberlerBugün adliyeler açık mı? Adliyelerin çalışma saatleri gündemde29 Ekim otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir ulaşım ücreti gündemde - Haberler29 Ekim otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir ulaşım ücreti gündemdeValencia Basket - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerValencia Basket - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?Paris - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 7. hafta mücadelesi bu akşam! - HaberlerParis - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 7. hafta mücadelesi bu akşam!Bereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor, ne zaman başlayacak? İşte oyuncuları ve konusu - HaberlerBereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor, ne zaman başlayacak? İşte oyuncuları ve konusu
Sonraki Haber Yükleniyor...