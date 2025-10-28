Türklere vize kararı hükümeti böldü! Karadağ'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı birbirine girdi

Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde vize sürecini kolaylaştıracak yeni bir sistem başlatıyor. Podgoritsa yönetimi, ülkede yaşayan yaklaşık 14 bin Türk’ün yasal güvencelerinin korunması için adımlar atıldığını duyurdu. Ancak ülkedeki tepkiler dinmedi. Kararın ardından en sert çıkış, hükümetin en güvenilir ismi olarak görülen Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimović’ten geldi. Bakan, “Türklere vize uygulanırsa hükümetten ayrılabilirim” diyerek istifa resti çekti.

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da çıkan bir kavgada Karadağlı bir gencin bıçaklanarak yaralanmasının ardından iki Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Olay sonrası sosyal medyada yayılan çağrılarla, Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlara saldırılar düzenlendi. "Türkler dışarı" sloganları atan kalabalık gruplar şehir merkezine yürürken, Karadağ polisi geniş güvenlik önlemleri aldı ve saldırı hazırlığındaki çok sayıda kişiyi beyzbol sopalarıyla birlikte gözaltına aldı.

"TÜRKİYE İLE KARADAĞ ARASINDAKİ İYİ İLİŞKİLERİ ZEDELEYEBİLİR”

Olaylar ülkede geniş yankı buldu. Karadağ’daki Arnavut azınlığı temsil eden Yeni Demokratik Güç (Forca) Partisi, hükümetin kararını eleştirerek “Bu karar Türkiye ile Karadağ arasındaki iyi ilişkileri zedeleyebilir” açıklamasını yaptı.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzić ise "Bazı politikacılar Türk göçmen sayısını kasıtlı olarak abartıp halkı provoke etti. Sorunun kaynağı Türkler değil, ülkeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerdir” dedi.

Eski hükümet danışmanlarından Bedri Gül Muković de yerel basın Vijesti’ye yaptığı açıklamada, olayın iki ülke ilişkilerini gölgelememesi gerektiğini vurguladı:

"Etniğe dayalı nefret kimseye fayda getirmez. Siyasi söylemler dikkatli seçilmeli. Türkiye ve Karadağ arasındaki dostluk derin ve samimidir; bir olay bu bağı zedeleyemez."

Karadağ’da Türk vatandaşlarına vize uygulaması tartışması hükümet krizine dönüştü. Başbakan Milojko Spajić’in “Türkler için vize prosedürü başlatılacak” açıklamasına Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimović tepki gösterdi. Bakanın “Türklere vize uygulanırsa istifa ederim” çıkışı, kabinede büyük çatlağa yol açtı.

HÜKÜMETTE ÇATLAK

Karadağ medyasında çıkan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Başbakan Milojko Spajic’in Türklere vize uygulanması planına tepki gösterdi. İbrahimovic’in, “Türklere vize uygulanırsa hükümetten ayrılabilirim” dediği öne sürüldü.

Yerel kaynaklarda, Türkiye’nin karşı adımlar atması durumunda bunun Karadağ ekonomisini olumsuz etkileyebileceği ve Türkiye’de tedavi gören çok sayıda Karadağ vatandaşını zor durumda bırakabileceği yorumları yapıldı.

ANKARA'DAN GÖZLER KARADAĞ'A ÇEVRİLDİ

Karadağ’da yaklaşık 13 bin 300 Türk vatandaşının ikamet ettiği biliniyor.

Dışişleri kaynakları, Podgoritsa’daki olayları “yakından izlediklerini” belirtirken, iki ülke arasında diplomatik temasların sürdüğü ifade etti.