Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığı son anda engellendi

Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığı son anda engellendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karadağ&#039;da gerilim tırmanıyor! Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığı son anda engellendi
Karadağ, Gerilim, Polis Müdahale, Beyzbol Sopası, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karadağ'da Türk vatandaşlarına yönelik saldırı hazırlığı yapan şüpheliler gözaltına alındı. Polis şüphelilerin kimliği ile ilgili bilgi vermekten kaçınırken açıklamada "Zabjelo semtindeki ‘Komanka’ binası yakınında saldırı için hazırlanmış çok sayıda beyzbol sopası bulunarak, bunlara el konulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Karadağ’da Türk restoranına düzenlenen ırkçı saldırı ve beraberindeki nefret eylemleri dozunu artırmaya devam ediyor. 

Başkent Podgoritsa’da Türk vatandaşlarına ve Türklere ait işletmelere yönelik saldırı ve kundaklama olaylarının ardından polis, bugün Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığı içinde olduğundan şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis tarafından yapılan açıklamada saldırı için hazırlanmış beyzbol sopalarına el konulduğu ifade edilirken, kaç kişinin gözaltına alındığına ilişkin detay açıklanmadı.

BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRACAKLARDI

Açıklamada, "Podgoritsa Polis Müdürlüğü Güvenlik Dairesi yetkilileri, önceki gece Podgoritsa’da M.J. isimli vatandaşa biri Türk, diğeri Azerbaycan vatandaşı iki yabancı uyruklu tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından sahadaki güvenlik durumunun takibi ve sosyal medyada şiddet ve nefret söylemi içeren paylaşımlarla ilgili olarak duyurulan yoğunlaştırılmış faaliyetler kapsamında sahada koordineli önlemler ve operasyonlar yürütmüş ve birkaç Karadağ vatandaşı karakola götürülmüştür.

Bu kişiler, şiddet eylemi planladıkları şüphesiyle gözaltına alınmıştır. Bu bağlamda Zabjelo semtindeki ‘Komanka’ binası yakınında saldırı için hazırlanmış çok sayıda beyzbol sopası bulunarak, bunlara el konulmuştur" denildi.

Polis ayrıca vatandaşlara her türlü şiddet eyleminden uzak durma çağrısı yaparak, "Tüm vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla sahada yoğunlaştırılmış faaliyetler yürütecektir. Her türlü yasa dışı ve sorumsuz davranış, istisnasız olarak cezalandırılacak, sorumlular kanunlar çerçevesinde yargı önüne çıkarılacaktır" denildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Podgoritsa’nın Zabjelo semtinde Türk vatandaşlarının da karıştığı ve bir kişinin bıçakla yaralandığı olayın ardından bölgede Türk vatandaşları aleyhinde protesto ve şiddet eylemleri yaşanmıştı.

Olaya ilişkin resmi açıklamalar ve basındaki haberlerde olaya karışanlardan doğrudan "Türk vatandaşları" olarak bahsedilmesi ve bazı radikal Karadağlı politikacıların Türk vatandaşları ile ilgili sözlerinin etkisiyle gerginlik tırmanmış ve dün gece Türk vatandaşlarına ait işletmelere yönelik kundaklama eylemleri yaşanmıştı.

Karadağ hükümeti de bugün aldığı bir kararla son dönemde yaşanan olaylar ışığında güvenlik gerekçesiyle Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

