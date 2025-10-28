Osmaniye'de korkutan deprem! Adana ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı

Son dakika deprem haberi... Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 13.53'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sumbas ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sumbas merkezli korkutan deprem, Osmaniye'nin yanı sıra Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.