Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Osmaniye'de korkutan deprem! Adana ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı

Osmaniye'de korkutan deprem! Adana ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osmaniye&#039;de korkutan deprem! Adana ve Kahramanmaraş&#039;tan da hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Osmaniye'nin yanı sıra Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 13.53'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sumbas ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sumbas merkezli korkutan deprem, Osmaniye'nin yanı sıra Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig tüm derbi tarihleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzmanlardan 6,1'lik Balıkesir Sındırgı depremi açıklaması: 21 bin 300 tonluk dinamit patlamasına eşdeğer - Gündem"21 bin 300 tonluk dinamit patlamasına eşdeğer"Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: Başsavcılık karara itiraz etti, dava istinafa taşındı - GündemBaşsavcılık itiraz etti, dava istinafa taşındıBalıkesir'deki depremlerin ardından tüyler ürperten açıklama: Tespit edilemeyen bir fay harekete geçti... - Gündem"Tespit edilemeyen bir fay harekete geçti"TOKİ'den 'Yüzyılın Konut Projesi' için "sahte başvuru ve para talebi" uyarısı - GündemTOKİ'den "sahte başvuru ve para talebi" uyarısı!Emirsultan Camii kubbesine yıldırım düştü! O anlar saniye saniye görüntülendi - Gündem596 yıllık Emirsultan Cami kubbesine yıldırım düştüBakan Yerlikaya, depremin merkez üssü Balıkesir Sındırgı'da: Acil ihtiyaçlar için 25 milyon TL ayrıldı - GündemYerlikaya merkez üssünde: 25 milyon TL ayrıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...