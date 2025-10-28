Valencia Basket - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EuroLeague’de heyecan 7. hafta mücadelesiyle devam ediyor. Fenerbahçe Beko, üst sıraları hedefleyen Valencia Basket deplasmanına çıkacak. Ligde üçer galibiyet ve mağlubiyetle benzer bir grafik sergileyen iki ekip, kritik karşılaşmada önemli bir puan mücadelesi verecek. Maçın saat ve yayın bilgileri ise taraftarların gündeminde.

VALENCİA BASKET FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague 7. hafta maçında Valencia Basket ile Fenerbahçe Beko, 29 Ekim 2025 Salı akşamı karşı karşıya gelecek. Mücadele İspanya’nın Valencia kentindeki Roig Arena’da oynanacak ve 23.00’te başlayacak. Her iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Beko, ligde son olarak Anadolu Efes’i mağlup ederek moral bulmuştu. Valencia Basket ise İtalya deplasmanında EA7 Emporio Armani Milan’ı 103-100 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu karşılaşma iki takımın sıralamada üst basamaklara tırmanması açısından büyük önem taşıyor.

VALENCİA BASKET FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia Basket - Fenerbahçe Beko karşılaşması Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyonun yanı sıra dijital platformlar üzerinden de izlemek mümkün olacak. EuroLeague yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, sezon boyunca lig maçlarını ekrana taşıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İspanya’nın Valencia kentinde bulunan Roig Arena’da oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO'NUN LİGDEKİ DURUMU

Fenerbahçe Beko şu ana kadar 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Takım, puan tablosunda 9. sırada yer alıyor.