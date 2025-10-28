Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
29 Ekim otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir ulaşım ücreti gündemde

29 Ekim otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir ulaşım ücreti gündemde
Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ulaşım düzenlemeleri belli olmaya başladı. 29 Ekim otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı sorgulanırken yetkili mercilerden gerekli açıklamalar da bir bir yapılıyor.

29 Ekim otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı soruları gündemde. 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı toplu taşıma hatları ücretsiz olacak. 

29 EKİM OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bazı şehirlerde otobüs ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY hatlarında ulaşımın 29 Ekim günü boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

İstanbul’da ise TCDD’ye bağlı Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT otobüsleri, metrobüs ve şehir hatları için ise kararın önümüzdeki gün içinde açıklanması bekleniyor.

29 EKİM TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 3 büyük şehirde bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İzmir’de Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı İZBAN hattı ücretsiz hizmet verirken, ESHOT ve metro hatlarıyla ilgili açıklama henüz yapılmadı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ücretsiz hatlar gün boyunca vatandaşların hizmetinde olacak. Diğer illerde ise toplu taşıma uygulamaları belediye kararlarına göre farklılık gösterebilecek.

