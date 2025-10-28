28 Ekim BUSKİ su kesintisi! Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

28 Ekim 2025 tarihinde planlı ile arıza su kesintisi uygulanacak. BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti nedeniyle vatandaşlar bir süre suya erişimde sorun yaşayacak.

28 EKİM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde, 400 Ø’lük ana hatta meydana gelen patlak nedeniyle sabah 09.00'da başlayan su kesintisinin, BUSKİ ekiplerinin onarım çalışmalarını tamamlanmasının ardından akşam saat 17.00 civarında sona ermesi ve suların yeniden verilmesi bekleniyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde 28 Ekim'de yapılması planlanan su kesintisi, olumsuz hava koşulları sebebiyle 30 Ekim tarihi ertelendi. Vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

