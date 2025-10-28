Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
28 Ekim BUSKİ su kesintisi! Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

28 Ekim BUSKİ su kesintisi! Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursa'da yaşayan vatandaşlar, "Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna arama motorlarında aratılıyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde yapılacak çalışmalar kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde planlı ile arıza kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. İşte güncel Bursa su kesintisi listesi....

28 Ekim 2025 tarihinde planlı ile arıza su kesintisi uygulanacak. BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti nedeniyle vatandaşlar bir süre suya erişimde sorun yaşayacak.

28 EKİM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde, 400 Ø’lük ana hatta meydana gelen patlak nedeniyle sabah 09.00'da başlayan su kesintisinin, BUSKİ ekiplerinin onarım çalışmalarını tamamlanmasının ardından akşam saat 17.00 civarında sona ermesi ve suların yeniden verilmesi bekleniyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde 28 Ekim'de yapılması planlanan su kesintisi, olumsuz hava koşulları sebebiyle 30 Ekim tarihi ertelendi. Vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

28 EKİM BUSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

ORHANGAZİ/ ARAPZADE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/10/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/10/2025 17:00

Kesim Tarihi: 28/10/2025 09:00

Açıklama: 400 Ø lük ana hatta ani oluşan patlaktan dolayı saat 09:00 ile 17:00 arası su kesintisi yapılmıştır.

YILDIRIM /VAKIF

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/10/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 30/10/2025 18:00

Kesim Tarihi:

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi ve civarında, 28.10.2025 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında uygulanacak su kesintisi olumsuz hava koşulları nedeniyle 30.10.2025 tarihinde yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

