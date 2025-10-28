Denizli'de korkunç cinayet kamerada! Kendisine silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü

Denizli'nin Çivril ilçesi Yahya Mahallesi'nde 22 Ekim Çarşamba günü meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan iki grup köy meydanında karşılaşarak kavga etmişti. İki grup arasında çıkan kavgada Mehmet Y., Cengiz ve Gökhan Berber kardeşleri bıçakla yaralamıştı.

Olay yerindeki vatandaşlar tarafından araçla hastaneye götürülen Cengiz Berber yolda hayatını kaybetmiş, kardeşi Gökhan Berber ise ambulansla Çivril Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından şüpheli Mehmet Y., ve babası Hasan Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan iki grubun sözlü başlayıp, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşen olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.