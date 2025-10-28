Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Denizli'de korkunç cinayet kamerada! Kendisine silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü

Denizli'de korkunç cinayet kamerada! Kendisine silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de köy kahvesinde iki grup arasında kavga çıktı. Mehmet Y., kendisine silah doğrultan Cengiz ve Gökhan Berber kardeşlere bıçakla saldırdı. Cengiz Berber aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybederken, olay sonrası yakalanan Mehmet Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç cinayetin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. 

Denizli'nin Çivril ilçesi Yahya Mahallesi'nde 22 Ekim Çarşamba günü meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan iki grup köy meydanında karşılaşarak kavga etmişti. İki grup arasında çıkan kavgada Mehmet Y., Cengiz ve Gökhan Berber kardeşleri bıçakla yaralamıştı.

Olay yerindeki vatandaşlar tarafından araçla hastaneye götürülen Cengiz Berber yolda hayatını kaybetmiş, kardeşi Gökhan Berber ise ambulansla Çivril Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından şüpheli Mehmet Y., ve babası Hasan Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de korkunç cinayet kamerada! Kendisine silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü - 1. Resim

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan iki grubun sözlü başlayıp, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşen olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

