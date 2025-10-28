Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg'un özel versiyonu ile geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg'un özel versiyonu ile geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg&#039;un özel versiyonu ile geldi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne Togg'un limuzin versiyonuyla geldi. İlk defa görüntülenen araç dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene Togg'un limuzin versiyonuyla katılması dikkat çekti. Araçta bakanlar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg'un özel versiyonu ile geldi - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg'un özel versiyonu ile geldi - 2. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg'un özel versiyonu ile geldi - 3. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg'un özel versiyonu ile geldi - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TFF, 5 bin kişinin TC'sini verdi! Bahis depreminin perde arkası: Daha vahim bir tablo çıkacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Provokasyonlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var - Gündem"Provokasyonlara karşı hazır olmakta fayda var"Osmaniye'de korkutan deprem! Adana ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı - GündemOsmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden hissedildiUzmanlardan 6,1'lik Balıkesir Sındırgı depremi açıklaması: 21 bin 300 tonluk dinamit patlamasına eşdeğer - Gündem"21 bin 300 tonluk dinamit patlamasına eşdeğer"Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: Başsavcılık karara itiraz etti, dava istinafa taşındı - GündemBaşsavcılık itiraz etti, dava istinafa taşındıBalıkesir'deki depremlerin ardından tüyler ürperten açıklama: Tespit edilemeyen bir fay harekete geçti... - Gündem"Tespit edilemeyen bir fay harekete geçti"TOKİ'den 'Yüzyılın Konut Projesi' için "sahte başvuru ve para talebi" uyarısı - GündemTOKİ'den "sahte başvuru ve para talebi" uyarısı!
Sonraki Haber Yükleniyor...