Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg'un özel versiyonu ile geldi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne Togg'un limuzin versiyonuyla geldi. İlk defa görüntülenen araç dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene Togg'un limuzin versiyonuyla katılması dikkat çekti. Araçta bakanlar da yer aldı.
