Savunma sanayiinde gurur günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 adet Altay Tankı üreteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne katıldı.

Yeni tesiste her ay 8 Altay Tankı ile 10 Altuğ imal edileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 23 yılda savunma sanayi, diplomasi ve güvenlik başta olmak üzere attığımız adımlarla Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik." dedi.

Erdoğan, Altay ile birlikte tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını açmış bulunduklarını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Bugün Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisimizin açılışı ve Altay Tankı'nın Silahlı Kuvvetlerimize teslim töreni vesilesiyle sizlerle bir aradayız.

Dün gece Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Depremde Allah'a hamdolsun can kaybı yaşanmadı. Yaralanan 26 vatandaşımız ise gerekli müdahalelerin ardından taburcu edildi. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin.

Türk savunma sanayii adına büyük bir heyecanı ve gururu hep birlikte yaşıyoruz. Ülkemiz savunma sanayiine, mühendis ve teknisyenlerimize duyduğumuz güvenin boşuna olmadığını bir defa daha görüyoruz. Geçen sene 23 Ekim tarihinde TUSAŞ tesislerine yönelik kalleş saldırıda şehit olan vatan evlatlarını da rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.

"HER AY 8 ALTAY TANKI ÜRETİLECEK"

840 bin metrekarelik alana yayılan bu devasa tesiste 1500'ü aşkın personelimiz görev yapacak. 63 bin metrekare kapalı alana sahip seri üretim hattımızda her ay 8 Altay Tankı ile 10 adet Altuğ imal edilecek. Diğer savunma ürünlerimizde olduğu gibi Altay Tanklarından da hedefimiz kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır. Ambargolara rağmen nasıl bugüne geldiysek, bundan sonraki süreci de başarıyla yürüteceğiz.

Hedeflerimize giden yolda önümüze çıkan ve çıkartılan engeller bizi sadece yavaşlatır. Belki biraz geciktirir ama menzile varmamıza asla mani olamaz. Ya bir yol bulur, ya bir yol açar eninde sonunda hedeflediğimiz yere ulaşırız. Stratejik önemi yüksek bu modern tesisin bizleri hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum.

"YENİ BİR JEOPOLİTİK DENKLEM KURULMAKTA"

Küresel ölçekte süregelen askeri, siyasi ve ekonomik rekabet her geçen gün şekil değiştiriyor. Yeni araçlar, yeni imkanlar bu mücadelenin hem seyrini etkiliyor hem de kapsama alanını genişletiyor. Yeni bir jeopolitik denklem kurulmakta. Uluslararası sistem yalnızca kabuk değil, mecra da değiştirmektedir. Yakın tarihte defalarca şahit olduğumuz üzere ne uluslararası kurumlar, ne beynelmilel hukuk insanlara güvence veremiyor. Bunu önce 1990'lı yıllarda Bosna'da gördük. Daha sonra Suriye'de gördük. En son 70 bin masumun hayatını kaybettiği Gazze soykırımında gördük.

"TÜRKİYE'Yİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ BİR ÜLKE HALİNE GETİRDİK"

Günümüzde onurlu bir şekilde yaşamak istiyorsanız, her alanda güçlü olmak zorundasınız. Kendi göbeğinizi kendiniz kesmek durumundasınız. Aksi takdirde kurtlar sofrasına dönüşen bu yeni düzende kimse kimseye acımaz, gözünün yaşına bakmaz. Risk ve tehditlerin asimetrik biçimde arttığı bu dönemin farkına en erken varan ülkelerden biri Türkiye oldu. Dersimize çok iyi çalıştık. Son 23 yılda savunma sanayi, diplomasi ve güvenlik başta olmak üzere attığımız adımlarla Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik.

Mazlumun zalime boyun eğmediği, güçlünün güçsüzü ezmediği adil bir dünya için tüm imkanlarımızı seferber ettik. En sıkıntılı zamanlarında dostlarımızın yardımına koştuk. Türkiye'ye nerede ihtiyaç duyulduysa elimizden geleni hiçbir bagaj taşımadan yapmaya gayret ettik. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Hayır. Ama şu anda hamdolsun silahlarını üreten bir Türkiye var. Savunma sanayiinde yüzde 20'yi bile üretemiyorduk. Şimdi yüzde 80'i yakaladık. İHA'lar... Böyle bir imkanımız var mıydı? Şimdi İHA'lar üreten, silahlı İHA'lar üreten bir Türkiye var.

"İHA VE SİHA ALANINDA DÜNYANIN EN BAŞARILI İLK 3 ÜLKESİNİN ARASINDAYIZ"

Son teknolojiye sahip hava, kara ve deniz araçlarımızla destan yazmaya devam ediyoruz. Artık sadece takip eden değil, takip edilen bir devletiz. Her ürünü merakla beklenen bir ülkeyiz. Dışa bağımlılık oranımız yüzde 80'in üzerindeydi. Şimdi artık yüzde 20 bile değil. Güvenlik güçlerimizin neredeyse tüm ihtiyaçlarını yerli ekipmanlarımızla temin ediyoruz. Savunma sanayiinde 1400'ün üzerinde projemiz var. İHA ve SİHA alanında dünyanın en başarılı ilk 3 ülkesinin arasındayız. Halihazırda dünyadaki en büyük 11. savunma ihracatçısıyız.

"ALTAY TÜM TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI"

Savunma sanayimize yaptığımız bütün yatırımların gerçek değeri gelecek yıllarda çok daha iyi anlaşılacak. Muhalefetin küçümsediği projelerin neye tekabül ettiğini bizden sonraki nesiller daha net görecekler. Biz ulaştığımız noktayı asla yeterli bulmuyoruz. Altay Tanklarını bugün burada görüyoruz, yeterli mi? Bize göre yeterli değil. Biz çok daha ileri teknolojiyi yakalamak durumundayız. Bu Alman teknolojisiydi, biz çok daha ileriye taşıdık. Tüm aşamaları geçen Altay Tankımızın ilkini bugün kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Gerek atış gücü, gerek devamlılık testlerini başarıyla tamamladı. Bu yıl başlattığımız teslimatı önümüzdeki yıllarda daha da artan sayılarla gerçekleştireceğiz.

Altay ile birlikte tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını açmış oluyoruz. Dijital kontrol sistemlerinden yapay zeka destekli karar alma yapılarına, otonom hareket yeteneklerinden ileri koruma sistemlerine büyük bir yetkinlik kazandık. Bu birikimi en iyi şekilde değerlendirecek, yeni ürünlerimizi inşallah daha da geliştireceğiz.