Gazze’de yönetim düğümü çözülüyor! Blair dayatmasından vazgeçildi

YILMAZ BİLGEN - Gazze düğümü çözülüyor. Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dört garantör ülke ve Hamas yönetimi görüştü. Diplomasi trafiğinin sürdüğünü belirten Katar Lusail Üniversitesinden akademisyen Muhammed Mazhar Şahin, Gazze’de yeni yönetimin şekillendiğini söyledi. Batı’nın dayattığı Tony Blair konusunda farklı gelişmelerin yaşandığını kaydeden akademisyen Şahin “Türkiye’nin kritik rol üstlendiği süreçte Blair seçeneğinin elenmesi sonucuna çok yaklaşıldı. Gelinen nokta itibarıyla Gazze’de Blair’in başkanlık edeceği teknokrat yönetim meselesi rafa kaldırıldı. Yeni dönemde Gazze’yi yönetecek sivil teknokrat komite için belirlenen isim, Gazze Sivil Toplum Kuruluşları Ağı Başkanı Ecmel eş-Şeva oldu. Türkiye, Katar, ABD ve Mısır’ın da onay vermesiyle cuma günü yeni aşamaya geçiş yapılacak” dedi.

"TÜRKİYESİZ OLMAZ"

“Hamas’ın en önemli talebi, Türkiye’nin Gazze’de olması” ifadelerini kullanan Şahin “Gerekçeleri ise Türkiye’nin olmayacağı bir görev gücünün İsrail karşısında bir caydırıcılığı olmayacağı şeklinde. Önceden Türkiye’nin müzakere masasında olmasına dahi müsaadeleri yoktu. Ancak gerek Trump’ın Erdoğan ile yakın ilişkisi gerekse Türkiye’nin anlaşmada garantör oluşu ve Hamas’ın baskısı Türkiye’yi askerî olarak denkleme dâhil etti. Türkiye’nin orada bulunması ABD’nin İsrail’e karşı da bir mesajı olarak da okunabilir. Son günlerde Washington’un artan İsrail eleştirisi ve İsrail’in dayattığı başlıklar Trump’ın canını sıkmış durumda. Son gelişmeler gösteriyor ki ABD Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, İsrail’i Türkiye’nin Gazze’de askerî olarak bulunması noktasında ikna etmeye çalışıyor. İkna edemezse Trump’ın bu işe bizzat müdahale edeceği ve Türkiye’nin sahada bulunmasını destekleyeceği beklentisi yüksek” dedi.

KATAR-ABD-TÜRKİYE ANLAŞTI

Trump’ın bölgede yeni bir Orta Doğu denkleminden geçtiğini belirten Şahin “İlk sınav Suriye idi. Suriyelilerin yanında duran iki devlet Türkiye ve Katar oldu. Trump yönetimi Ankara ile Doha’nın verdiği güvenceleri dikkate alarak Suriye’nin üzerindeki müeyyideleri kaldırdı. İkinci sınav Gazze sahası oldu. İsrail, Doha saldırısı ile birçok denklemi alt üst ederken Türkiye ve Katar, barış masasına Hamas’ı ve Trump’ı getiren sürecin iki aktörü oldu. Müzakerelerin gizli üyesi Türkiye bunun ardından resmen masaya oturdu ve Katar’la birlikte ABD’nin muhatap aldığı ittifak oldu. Gazze’deki görev gücünde Türkiye-Katar-ABD denklemi etkili olacak. Bu süreçten sonra İsrail’i durduracak ve İsrail’e istenilen şeyleri yaptıracak aktörlerin Erdoğan-Temim ikilisinin Trump ile olan ilişkisi olduğu kanaatindeyim. Bu çerçevede ABD-Türkiye-Katar arasında bir mutabakat olduğu kanaatini taşıyorum” ifadelerini kullandı.