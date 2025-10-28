Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye'den İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki! Tel Aviv'den ateşkes provokasyonu

Türkiye'den İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki! Tel Aviv'den ateşkes provokasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den İsrail&#039;in Gazze saldırılarına sert tepki! Tel Aviv&#039;den ateşkes provokasyonu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'ye yeniden saldırıları başlatmasının ardından Türkiye'den kınama açıklaması geldi. AK Parti Sözcüsü Çelik "İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır.

İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir.

İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır.

Türkiye'den İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki! Tel Aviv'den ateşkes provokasyonu - 1. Resim

"BARIŞI HİÇE SAYAN POLİTİKA"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkese rağmen İsrail ordusuna Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenleme talimatı vermesiyle ilgili, "Bu karar, bölgedeki sivillerin güvenliğini hiçe sayan, diplomatik çözüm yollarını tahrip eden ve uluslararası toplumun barış çağrılarını alenen hiçe sayan bir politikanın ürünüdür" ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı vermesine tepki gösterdi.

Türkiye'den İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki! Tel Aviv'den ateşkes provokasyonu - 2. Resim

Efkan Ala, bu tür adımların, katliam odaklı bir zihniyetin yansıması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşananlar, herhangi bir güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacak ölçüde sistematik bir soykırıma dönüşmüştür. Artık İsrail'in diplomasiyi kullanarak uluslararası toplumu oyalamasına izin verilmemelidir. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarını 'kınamakla' yetinmemeli, uluslararası hukuk mekanizmalarını işletmek, yaptırım süreçlerini devreye sokmak ve sivillerin korunması için bağlayıcı adımlar atmak zorundadır. Aksi takdirde bu sessizlik, işlenen ihlallere dolaylı bir onay anlamına gelecektir. Gazze'deki trajedi, politik hesapların ötesinde, insanlık vicdanının sınandığı bir eşiğe dönüşmüştür. Bu noktada susmak, suça ortak olmak demektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Paris Saint-Germain'den 837 milyon avroluk rekor gelir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vizesiz seyahat askıda... Karadağ kararından geri döner mi? - GündemTürkler için vizesiz dönem sona mı eriyor?AFAD Sındırgı'daki 6,1'lik depremin ardından son durumu açıkladı: TAMP ve TASİP devrede, ekipler sahada - GündemAFAD 6,1'lik depremin ardından son durumu açıkladıKartalkaya faciasında 78 can gitmişti: Sanıklardan peş peşe beraat talepleri! - GündemSanıklardan peş peşe beraat talepleri!TSK'nın gözbebeği Altay sahneye çıktı! Geçit töreni nefes kesti - GündemALTAY sahneye çıktı! Geçit töreni nefes kestiAntalya ve Muğla’da sağanak kabusu: Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi, 3 kişi yaralandı - GündemAğaçlar devrildi, 3 kişi yaralandıSavcı Yavuz Engin, tahliyelere itiraz etti! Cezaevindeki faks trafiği, tehdit ve hakaretler gün yüzüne çıktı... - GündemSavcı Yavuz Engin, tahliyelere itiraz etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...