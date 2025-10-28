Türkiye'den İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki! Tel Aviv'den ateşkes provokasyonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır. İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır.

"BARIŞI HİÇE SAYAN POLİTİKA"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkese rağmen İsrail ordusuna Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenleme talimatı vermesiyle ilgili, "Bu karar, bölgedeki sivillerin güvenliğini hiçe sayan, diplomatik çözüm yollarını tahrip eden ve uluslararası toplumun barış çağrılarını alenen hiçe sayan bir politikanın ürünüdür" ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı vermesine tepki gösterdi.

Efkan Ala, bu tür adımların, katliam odaklı bir zihniyetin yansıması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: