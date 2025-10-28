Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Netanyahu ateşkesi tanımıyor! Gazze'ye 'acil ve güçlü' saldırı emri verdi

Netanyahu ateşkesi tanımıyor! Gazze'ye 'acil ve güçlü' saldırı emri verdi

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Netanyahu ateşkesi tanımıyor! Gazze&#039;ye &#039;acil ve güçlü&#039; saldırı emri verdi
İsrail, Gazze, Netanyahu, Hamas, Haber
Dünya Haberleri  / AFP

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye acil 'güçlü saldırı' emri verdi. İsrail defalarca kez Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ederek Gazze'yi bombalamıştı. Hamas, Tel Aviv'in esirlerin cesetlerini arama çalışmalarını engellediğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ı ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesi ihlal etmekle suçladıktan sonra Salı günü orduya Gazze Şeridi'ne yoğun saldırı düzenlemesi emri verdi.

Başbakan Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Güvenlik istişarelerinin ardından Başbakan Netanyahu, orduya Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlemesi talimatını verdi" denildi.

Netanyahu ateşkesi tanımıyor! Gazze'ye 'acil ve güçlü' saldırı emri verdi - 1. Resim

SALDIRI EMRİ SONRASI CESET TESLİMİ DURDURULDU 

Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırılar başlatması nedeniyle bugün verilmesi planlanan İsrailli esirin cesedinin teslimini askıya aldığını duyurdu.

"HAMAS ATEŞKESİ İHLAL ETTİ" BAHANESİ 

İsrail, dün teslim edilen cesedin İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde bulduğu esir Ofir Tzarfati'ne ait kalıntılar olduğunu öne sürerek Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

İsrail hükümetinin, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Gazze'ye ABD'nin de onayıyla karşı adımlar atmaya hazırlandığı bildirilmişti. 

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli yetkili, Başbakan Netanyahu’nun bugün düzenlediği güvenlik istişare toplantısında, Gazze'de İsrail ordusunun işgalindeki “Sarı Hat"tın genişletilmesini görüştüğünü ve ABD yönetimini bilgilendirildiğini aktardı.

Netanyahu ateşkesi tanımıyor! Gazze'ye 'acil ve güçlü' saldırı emri verdi - 2. Resim

HAMAS: İSRAİL, ESİRLERİ ARAMA ÇALIŞMALARINI ENGELLİYOR 

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranmasına yönelik çalışmaları engellemek için sistematik bir politika izlediğini belirterek, arabulucu ülkelerden konuya müdahil olmasını istedi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki İsrailli esrilerin cesetlerinin aranması çalışmalarını engellemek için sistematik bir politika izlediği ifade edildi.

Netanyahu ateşkesi tanımıyor! Gazze'ye 'acil ve güçlü' saldırı emri verdi - 3. Resim

Açıklamada, "İşgalci İsrail, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Filistin direnişinden oluşan ortak ekiplerin bu görevi (İsrailli esirlerin cesedinin aranması) yerine getirmek için Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere girmesini açıkça reddetti." ifadesi kullanıldı.

 

Kaynak: AFP

